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全國第一！桃園市急難紓困金受理3萬1243件、核定率92.28％

桃園市各區公所6月底前受理無保民眾急難紓困金的申請。（記者李容萍攝）

桃園市各區公所6月底前受理無保民眾急難紓困金的申請。（記者李容萍攝）

2020-05-24 23:53:11

［記者李容萍／桃園報導］行政院擴大急難紓困方案從5月6日起至6月底由各公所受理，引來民眾申請踴躍，桃園市長鄭文燦24日前往大園、觀音及楊梅區公所，慰勉假日加班處理急難紓困案件的公所同仁，他指出，桃市急難紓困金受理及審核已逐步上軌道，截至24日下午5點為止，市府社會局統計全市受理急難紓困案件達3萬1243件，已核定2萬8831件，核定率約92.28％，已核定總金額為3億3062萬元，核定率為全國第一名。

社會局指出，大園區公所受理1168案、核定1103案、核定率94.43％，觀音區公所受理363案、核定353案、核定率97.25％，楊梅區公所受理2478案、核定2478案、核定率100％，核定率居13區區公所之冠。

鄭文燦表示，急難紓困金的價值在於讓無相關保險，也未領取其它津貼，且受疫情影響致生活困難的新貧家庭能獲得幫助，各區公所以「從寬、彈性、務實」原則進行審理，特殊案件由社會局組成複審小組加以評估，市府會持續加快審核及撥款速度，讓市民獲得紓困的及時雨。

鄭文燦指出，桃園是國際機場所在地，地區責任醫院負擔較大的收治量，過去桃園也曾發生許多指標性個案，所幸防疫同仁在疫調及後續隔離處置相當迅速，避免疫情擴大。桃園共有確診個案54名，除了1人不幸病故，50人已出院，3人尚在醫院觀察中，祝福患者能早日康復出院。而針對已出院個案，市府都會追蹤輔導，不論是經濟困難或是創傷輔導，都會給予支持，期盼出院者盡早恢復正常生活。

鄭文燦說，疫情期間，消防局支援後送勤務達294車次，其中53車次載送確診病患，凡載送確診案例者，市府都發放防疫慰勞金5000元，並休假5日；負責疑似個案後送勤務者，均發放3000元獎勵金，藉此感謝消防同仁的辛勞。

此外，目前疫情紓緩，各項活動漸次開放，6月1日起大部分的文化、社福及社區關懷據點等市民活動場域都將開放。學校方面，除了已開放的戶外教學，未來包括畢業典禮、畢業旅行及市長頒獎等活動，將由教育局提出規劃後定案，在降低群聚感染及完善分流規範的前提下，讓應屆畢業生們都能留下美好的回憶。

桃園市長鄭文燦前往楊梅區公所，慰勉週日加班處理急難紓困案件公所同仁。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦前往楊梅區公所，慰勉週日加班處理急難紓困案件公所同仁。（記者李容萍攝）

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