疫情穩定+大晴天 大溪老街、永安漁港人潮爆紅色警戒

2020-05-24 19:43:48

［記者李容萍／桃園報導］今天天氣放晴，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍然是零確診，累計已經42天本土零個案，桃園市各主要風景區均出現人潮，中午過後遊客有增無減，市府觀光旅遊局依據「桃園智慧遊」APP人潮警示燈號統計，大溪老街湧進1萬7556人最多，於下午1點40分大溪老街遊客人流達60％，市府風景區管理處人員於和平老街啟動人流管制，會同大溪警分局南雅所派出所員警於慈康路、和平路口及慈康路、中正路口，以及及區公所旁實施管制並廣播，另橋頭、月眉、大溪國小、第二停車場等車輛控管於下午5點結束管制。

新屋區永安漁港今日人潮共8836人，下午2點40分時更爆出紅色燈號（超過60％），不但南岸停車場暫時開放，農業局也請楊梅警分局永安派出所於新屋區中山西路三段、台61線路口啟動車輛只出不進的管制，勸離遊客先改道鄰近景點遊玩，下午5點結束管制。另外，竹圍漁港遊客人數有1萬1448人、新屋綠色走廊7269人，均於下午也出現黃色燈號，達到警示程度。

桃園市其他較夯景點的遊客人數，石門水庫觀光區1萬9632人，慈湖9520人，虎頭山風景區9505人，角板山、三坑老街各有4085、2371人。

面對大溪老街、永安漁港突來的管制，也讓遊客覺得掃興，質疑「疫情沒那麼嚴重，為什麼要管制？」「衛生福利部長陳時中都到屏東墾丁趴趴走，而且墾丁人潮比大溪老街、永安漁港更多…」另有店家抱怨願意配合政府做好防疫，可是疫情好不容易趨緩，加上好天氣大家願意出門消費，上門的遊客人卻進不來，希望能放寬管制。

對此，風管處長廖育儀解釋，中央流行疫情指揮中心為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，指揮中心宣布，自4月10日起在著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，由於這項管制措施還未解封，防疫期間，仍請民眾配合，於室內務必保持至少1.5公尺及室外1公尺以上距離，以及戴口罩，做好個人衛生禮節，保護自己也保護他人。

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