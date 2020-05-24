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首頁　>　桃園市

茄苳溪被染黃？ 環保稽揪出新建工程是元凶

2020-05-24 19:16:52
茄苳溪位於永安橋段，昨天下午有民眾散步時發現滾滾黃泥將溪水染黃，市府環保局稽查員追查發現，原來是一旁「集合式住宅新建工程」釀禍。（記者陳恩惠翻攝）

茄苳溪位於永安橋段，昨天下午有民眾散步時發現滾滾黃泥將溪水染黃，市府環保局稽查員追查發現，原來是一旁「集合式住宅新建工程」釀禍。（記者陳恩惠翻攝）

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市環保局今天接獲民眾通報，表示昨天下午在茄苳溪旁散步時，發現位於八德區中華路5巷附近的茄苳溪，無故排放大量的黃泥廢水，趕緊以手機錄影蒐證，經循線追查發現，竟是一旁路口興建中的「集合式住宅新建工程」因沉澱槽未經有效沉澱，致泥黃廢水排放至茄苳溪造成污染釀禍，已依違反水污染防治法第30條告發處分，最高可處新台幣300萬元罰緩。

環保局稽查員據報趕往查緝，發現在台一線中華路的永安橋上，有一涵管仍不斷排放黃泥廢水情形，循線追查發現黃泥廢水竟是來自於去年底動工的中華路與中華路5巷口的「集合式住宅新建工程」產生，稽查時現場出土作業中，工地產生的廢水經由沉水馬達抽取至沉澱槽，未經有效沉澱就排放在場內地下箱涵，以致泥黃廢水又由地下箱涵排放至茄苳溪產生明顯色差，污染茄苳溪，已違反水污染防治法，並限期於本月26日完成改善。

市府環保局稽查員據報後，立刻趕往現場追查，不到30鐘便發現涉嫌染黃茄苳溪的是一旁的「集合式住宅新建工程」，立刻開單告發，並限期改善。（記者陳恩惠翻攝）

市府環保局稽查員據報後，立刻趕往現場追查，不到30鐘便發現涉嫌染黃茄苳溪的是一旁的「集合式住宅新建工程」，立刻開單告發，並限期改善。（記者陳恩惠翻攝）

環保局表示，對於民眾的檢舉案件十分重視，污染稽查無假期，只要接獲案件即刻派員前往稽查，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，以免遭受罰款又損及商譽，同時呼籲民眾若有發現污染情事，請立刻撥打市府1999專線通報，環保局將立即派員前往稽查，以有效掌握違法跡證。

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