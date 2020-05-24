民進黨桃園市黨部主委改選 張火爐順利連任

民進黨桃園市黨部主委改選，現任主委張火爐（左）順利連任。（資料照）

2020-05-24 18:00:50

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨各縣市黨部主委選舉今天舉行，桃園市民進黨部主委僅有現任主委張火爐登記參選，投票結束後，張火爐毫無懸念連任桃園市黨部主委。張火爐表示，這次地方黨部改選選出主委一人、全國黨代表14人、市黨代表36人，由於均為同額參選，相當和平，投票率並未特別高。

張火爐表示，民進黨桃園市黨部今天舉行第19屆全國黨員代表、第3屆市黨代表及市主委改選，登記席次與應選席次同額，展現桃園市團結一心。

張火爐說，此次黨職改懸將關係到7月舉行的中常委及中執委投票，雖各縣市競爭激烈，但桃園市依舊團結一心，今天投票各投開票所均順利。

張火爐也感謝地方黨員支持，並表示接下來2年將持續深耕地方、加強黨員聯繫、拓展地方組織、凝聚基層意識、暢通人才培育、強化職能訓練、貫徹中央政策、宣導市政新政的政見為桃園再服務2年。

民進黨桃園市黨部指出，此次當選全國黨代表的有李鎮楠、張丞儀、趙武雄、林政輝、游陳麗鳳、李倪玉英、郭承亮、 黃瓊慧、呂景楓、張曉昀、陳蔡明鳳、呂學逸、謝志忠及廖輝星。

至於桃園市黨代表當選的有，龜山區陳秋喜、李秀鳳、翁旻佑、陳浩然、吳美麗；蘆竹區李淑惠、蔣福興；桃園區黃瓊慧、蔡阿南、蘇寶加；大園區游惠瑜、游筱惠、蔡振富。觀音區林春勤、劉進維、溫朝增、林桂文；楊梅區曾瑞碧、高芷若、徐添富、廖經明、江翠玲、吳永泰；中壢區陳天生、卓上珍、葉文玲、林德周、陳文龍；平鎮區張妙益、謝美玲；龍潭區劉得宏；八德區徐游傳、何上德、林長春、馮金進；大溪復興區楊為嘉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法