配合館舍遷移 中壢地政稅務櫃台6/23、24暫停服務

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
地方稅務局設於中壢地政服務櫃台。（桃園市政府提供）
〔記者謝武雄／桃園報導〕位於中壢區中央西路的中壢地政事務所，將搬遷至中壢區松勇二街的過嶺社會綜合福利中心，配合搬遷作業，地方稅務局派駐於中壢地政稅務服務櫃台，6月23、24日（週二、週三）暫時停止服務，29日（週一）起進駐中壢地政事務所位於松勇二街新辦公廳舍，電話451-5111轉201，地方稅務局中壢分局廖小姐。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
屏東縣救國團6月搬走？縣府：延到明年初
大園福海宮爭取保留用地無果 輔信王公擲筊同意搬遷
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
太有愛！書店搬新家 250居民排隊「人肉運送」2千本書
中壢地政所暨過嶺社福中心 造價3億長這樣…
花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費
看準「最強業配王」阿中！枋山鄉長衝墾丁「攔轎」送芒果
預告「總量管制」 南郭國小新生不用再比設戶籍時間長短
桃園市府盤點 37校保留大象溜滑梯
《桃園》落實灌排分離 工廠搭排年底全禁
楊梅警分局老舊 議員催改建
國中會考首日 桃園2考生發燒
熱門推播