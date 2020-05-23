配合館舍遷移 中壢地政稅務櫃台6/23、24暫停服務

地方稅務局設於中壢地政服務櫃台。（桃園市政府提供）

2020-05-23 19:34:18

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於中壢區中央西路的中壢地政事務所，將搬遷至中壢區松勇二街的過嶺社會綜合福利中心，配合搬遷作業，地方稅務局派駐於中壢地政稅務服務櫃台，6月23、24日（週二、週三）暫時停止服務，29日（週一）起進駐中壢地政事務所位於松勇二街新辦公廳舍，電話451-5111轉201，地方稅務局中壢分局廖小姐。

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