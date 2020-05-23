斥資4.6億 中壢大牛欄分渠滯洪池下月啟用

內政部長徐國勇在桃園市長鄭文燦陪同下視察「大牛欄分渠14A滯洪池工程」進度。（記者許倬勛攝）

2020-05-23 15:49:49

［記者許倬勛／桃園報導］極端氣候影響，短期強降雨成災逐漸成為常態，內政部長徐國勇今日赴桃園市視察中壢區環中東路「大牛欄分渠14A滯洪池工程」進度，因滯洪池鄰近中原大學、中壢後火車站，徐要求務必加速完工；市府水務局水利工程科科長蘇鴻表示，所有工程大抵完成，僅剩向台電公司申請用電，今年3月已經瑪莉亞颱風考驗，妥善發揮滯洪功能，預計6月完工啟用。

徐國勇由鄭文燦與立委黃世杰、湯蕙禎陪等人陪同視察，聽取水務局人員簡報，了解工程進度，以及完工後效益。

鄭文燦說，中壢區環中東路至中壢工業區一帶，為歷年淹水重災區，主因為大牛欄分渠過去為農業灌溉溝渠，卻兼作都市排水系統，一路由南往北到流入新街溪，全長約5公里，碰上與其交會的14A埤塘，因久未清理造成淤塞，以致通水斷面不足，加上埤塘也因年久失修沒有蓄洪功能，形成排水瓶頸點。

排水系統無法排出內水，每逢豪雨或颱風來襲，新中北路及環中東路常出現積淹水現象，中壢區長吳宏國回憶，2012年611水災時，新中北路淹水高達15公分，成了名副其實的「水路」，民眾怨聲載道。

為了徹底解決水患，市府水務局利用既有的14A埤塘設置滯洪池，將1．25公頃的埤塘濬深7公尺，可提供3萬立方公尺的滯洪量，並改建大牛欄分渠於環中東路約217公尺的排水箱涵，新建引流箱涵約200公尺，可改善淹水面積達10公頃，保護周邊3200人。

滯洪池工程已大抵完成，水務局水利工程科長蘇鴻表示，歷經去年瑪莉亞颱風及多場強降雨來襲，即使時雨量一度達26毫米，都沒有對環中東路周圍造成影響，顯見滯洪池發揮功能，預計台電公司下月供電，即可宣告完工啟用。

徐國勇視察表示，此工程同時規劃環湖步道、綠蔭植栽、景觀餐廳、活動廣場等，將與中原大學連結成為無圍牆校園，「中原埤塘生態公園」將成為民眾休閒的好去處。

「大牛欄分渠14A滯洪池」工程大抵完成，預計下月完工啟用。（記者許倬勛攝）

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