桃市樹保條例修正案過關 賠償、徵收、容移全刪

桃園市長鄭文燦（右二）、桃園市議會議長邱奕勝（右三）都利用休息時間與議員牛煦庭（左一）協商。（記者謝武雄攝）

2020-05-22 21:35:38

［記者謝武雄／桃園報導］市議員牛煦庭針對「樹木保護自治條例」提出修正案，要求提供減稅、賠償、徵收、容積移轉等誘因，達到保護目的，由於過程中討論非常激烈，市長鄭文燦也利用休息時間向牛煦庭解釋，文資法賦予古蹟可容移、徵收權利，但森林法並無類似規定，希望修正案將徵收、容移先刪除，僅保留減稅，並鼓勵查報，最後將部分條文刪減後，通過該修正案。

最後議會以22比8表決通過議員蔡永芳建議案，刪除第11條第2項賠償規定、第13條徵收、第18條容積移轉條文，牛煦庭為表抗議，還攤在議事桌上、四腳朝天。

鄭文燦會後表示，樹保條例在2017年通過，如今北北桃三都的樹保條例都是一致的，這3年重點工作是要把珍貴樹木做提報、列冊及保存；至於如何給地主適當的補償，按目前土地徵收法，不能因為樹木保護而徵收私人土地，這必須森林法修法；至於台中、台南等地雖然條列容移、徵收條款，但至今沒有實際案例。

全案緣於去年牛煦庭發起搶救龜山老樟樹活動，發現現有法令對老樹保護不足，並召開多次協調會，向議會提出修正案，由於小組審查時意見分歧，逕付大會討論。

牛煦庭說，為了修正案，前後開過9次協調會，也參考5都規定取得各單位共識，未料，農業局立場突然改變，以現有自治條例施行未滿3年，要求將提案撤回，於3年後總檢討一併討論修正，讓人無法接受。

議員蔡永芳說，牛煦庭所提修正案立意良好，但他擔心配套措施不足，驟然實施反而害了老樹，請大家愛它不要害它。

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