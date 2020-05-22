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桃市議會通過拖吊費調漲 最快明年6月下旬施行

桃園市汽機車拖吊費預估明年6月下旬調漲。（記者謝武雄攝）

桃園市汽機車拖吊費預估明年6月下旬調漲。（記者謝武雄攝）

2020-05-22 19:51:36

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會審查汽機車拖吊費調漲案，由於議員沒有共識必須動用表決，首次表決贊成、反對都是19票，重新表決又出現20票同票情形，不少議員要求主席邱奕勝也投反對票，但邱奕勝裁示休息3分鐘，市長鄭文燦也上前請託，最後大會通過汽車拖吊費由600元調漲為800元、機車100元調漲至150元，並於修正案通過後1年實施。

據悉，邱奕勝裁定第2輪投票時，多位國民黨議員起鬨要求副議長李曉鐘投票，李曉鐘也舉手反對調漲，只是李曉鐘座位就在主席桌旁，議事主任卓達銘清點人數時並未發現而少算1票，才會有2度同票情形出現；卓達銘說，當時的確沒有發現李曉鐘投票，但按議事規則，李曉鐘必須到台下的議員席才能投票，因此他在第2輪投票無效。

桃園市議會昨針對「桃園市妨礙交通車輛移置保管自治條例」修正案進行二、三讀討論，現場議員唇槍舌劍，包含蔡永芳、王浩宇、黃敬平等多位議員都贊成調漲，蔡永芳說，桃園市汽車拖吊費是6都最低，目前最高的是高雄市1000元，台北市、台南市、新北市、台中市都在8-900元間，未來桃園若調整為800元，也只是和台中並列第5而已；王浩宇說，從中壢拖吊前幾名地點來看，當地都有足夠停車位，只是車主不想繳停車費才違規停車，未來拖吊費調漲後還要擴大拖吊能量；黃敬平認為市府每年虧錢，納稅人的錢不能補貼違規的人。

議員李光達則要求調漲拖吊費後，必須落實拖吊廣播音量須超過75分貝。議員舒翠玲則認為，交通局給的數據是每月拖吊1656輛汽車，每輛車成本665元，但調閱實際資料發現每月4767輛，拖吊成本為231元，業者每輛車多賺434元，根本就沒有入不敷出問題，另拖吊汽機車，市府增加9千多萬元收入，市府沒有調漲的理由，黃婉如也要求解決停車問題後再考慮調漲拖吊費。

由於大會已經三讀表決通過本案，議會會將這次臨時會通過三讀議案、一般議案整理後發文給各單位按照通過內容執行，交通局接獲議會通過修正案後，再移請法務局發布實施，前後預估要1個月時間，預估明年6月下旬就可實施新費率。

桃園市議會表決拖吊費調漲案，副議長李曉鐘雖然投票反對，但未到議員席投票無效，成為關鍵一票。（記者謝武雄攝）

桃園市議會表決拖吊費調漲案，副議長李曉鐘雖然投票反對，但未到議員席投票無效，成為關鍵一票。（記者謝武雄攝）

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