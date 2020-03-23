武漢肺炎》社區公告「居家檢疫者」住處 2少年被當病毒家長不捨

該社區原作為兩名赴日少年，返台後居家檢疫的臨時住居。（記者魏瑾筠攝）

2020-03-23 00:34:12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市2名國三生因到日本沖繩參加入學考試，20日返台後依規定須進行居家檢疫14天，其中一名學生的家長找到朋友位在蘆竹區的空房子，準備讓兩名少年作為居家檢疫的臨時住居，不料消息被社區管委會知道，竟將兩人暫居地張貼在社區內公告，引起住戶反彈。家長無奈感嘆，「難道這是台灣最美麗的風景嗎」？也因為受到住戶反對，家長決定不讓小孩入住、另覓地點居家檢疫。

家長無奈的說，2位少年是國中同班同學，一起約好要到日本念書，但入學前須先參加考試，不料卻碰上武漢肺炎。家長說，現今疫情嚴峻，也不想要孩子冒著染病的風險踏入疫區參加考試，但因為孩子喜歡，不想因此讓孩子斷送出國念書的夢，對此出國前千叮嚀、萬交代孩子須做好防護措施，也知道回國後須居家檢疫，因此找到朋友的空房子讓兩名少年作為返國後的居家檢疫場所，再由家長送餐。

家長說，沒想到該社區管委會知道後隨即貼出公告，指出兩位少年在社區的某號某樓進行居家檢疫，遇到不理性居民圍剿、抱怨，由於受到居民反對，決定不繼續住，但也讓家長很難過，覺得孩子被當「病毒」一樣，相當不捨。

「擔心老人、小孩子被傳染。」該社區主委喊冤表示，原先規劃會讓少年入住，但因考量居民感受，因此公告周知，由於不少居民擔憂，管委會對此也緊急開會，大家一致反對讓居家檢疫者入住。

至於社區管委會張貼居家檢疫者居住地，是否涉嫌違反「傳染病防治法」？桃園市政府衛生局表示，依傳染病防治法第11條規定，對於接受隔離治療者、居家檢疫者、集中檢疫者及其家屬之人格、合法權益，應予尊重及保障，不得予以歧視，將會派人到社區進行了解。

另，桃園區某里長涉嫌在里內志工群組提醒居民，進入里內某區域購物記得快速離開，更多次強調不要群聚，「如果真的有病毒，可讓他設下斷點」，對此引起當地居民恐慌。警方表示，經接獲民眾檢舉，全案訊後已依涉犯「傳染病防治法」移送桃園地檢署繼續偵辦。

該社區管委會貼出公告。（讀者提供）

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