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首頁　>　桃園市

武漢肺炎》堅持防疫拒出門相親 母憂抱孫難

防疫期間，男女聯誼活動一律戴上口罩，不過也有工程師媽媽擔心兒子防疫期間拒出門，今年恐難成家。（中壢美滿中心提供）

防疫期間，男女聯誼活動一律戴上口罩，不過也有工程師媽媽擔心兒子防疫期間拒出門，今年恐難成家。（中壢美滿中心提供）

2020-03-23 00:30:07

〔記者李容萍／桃園報導〕全民防疫動起來！不過，持續延燒的武漢肺炎疫情發生影響家庭失和、夫妻齟齬而求助社工案件，桃園市專為未婚或失偶男女「搭橋」的桃園中壢美滿服務中心，連日來接到不少求助電話，內容五花八門，令人聽了哭笑不得。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義23日表示，有一名陳姓工程師的媽媽向美滿中心抱怨，適婚男女為了愛情往往是「墓阿埔也敢去」，但是她家的兒子竟是疫期「不宜出門」，迴避相親，令她很是苦惱兒子今年找對象更難；還有一對超過70歲的老夫妻，太太認為年紀大是高危險群，要老先生進補，老先生一句「婦人之見」，兩人彷如「周公大戰桃花女」，竟然吵到要鬧離婚。

還有一名先生打電話抱怨太太，因擔心疫情民生物資缺乏，竟一天在賣場購買近2萬元的日用品及食物，先生不解的是，買日用品就算了，太太竟然買了2000多元雞胸肉，他不解「雞胸肉」這麼好吃？

另外，有位被迫休假的空姐，阿嬤竟然要她外出打工，原因是怕她家裡待太久了，成為「英英美代子」，讓有「白富美」稱號的空姐，啞口無言覺得委屈！

徐乃義表示，防疫期間，家戶生活秩序難免會被打亂，但在非常時刻，更要靜下心來，能秉持更體諒、好言溝通、小讓步，並且將心比心，才可以大事化小事，小事變無事，尤其面對疫情，更要愉快心，讓身心健康，免疫力反而會大增。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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