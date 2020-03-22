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首頁　>　桃園市

武漢肺炎》避免成防疫漏洞 桃園市有酒店配合歇業14天

桃園警方今晚動員桃園、中壢等分局124名警力，員警均穿戴口罩、手套等防護裝備，前往轄內年輕人較常去消費的KTV、酒店、夜店及網咖等19處場所臨檢。（記者魏瑾筠攝）

桃園警方今晚動員桃園、中壢等分局124名警力，員警均穿戴口罩、手套等防護裝備，前往轄內年輕人較常去消費的KTV、酒店、夜店及網咖等19處場所臨檢。（記者魏瑾筠攝）

2020-03-22 23:02:57

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕武漢肺炎日趨嚴峻，中央強調這兩周是關鍵期。為了防制KTV、酒店及網咖等營業場所成為防疫漏洞，桃園市政府警察局今天晚間進行臨檢查察，並配合桃園市政府衛生局及桃園市政府經濟發展局，道德勸說業者基於公司利益及顧客健康考量主動停業。桃園區某酒店業者表示，會配合政府防疫工作，即日起歇業14天。

桃園市警局長陳國進表示，配合政府防疫政策，桃園警方嚴防居家檢疫者到處趴趴走，今晚針對轄區大型或是密閉場所進行擴大臨檢，希望居家檢疫者乖乖待在家別出門亂跑，並對業者柔性勸導，因應疫情嚴峻，盼能在兩周的關鍵期間，避免疫情擴散，能配合歇業14天。

酒店業者對此一口允諾，會配合政府即日起歇業14天，並苦嘆，受武漢肺炎疫情影響，業績較以往少了6成以上，至於歇業期間酒店小姐的薪水是否能照領，業者則說，公司會補助。

桃園警方今晚共動員桃園、中壢等分局124名警力，員警均穿戴口罩、手套等防護裝備，前往轄內年輕人較常去消費的KTV、酒店、夜店及網咖等19處場所臨檢，同時利用M-POLICE小電腦查詢是否有居家隔離（檢疫）者趴趴走，避免成為防疫破口，所幸均未發現有違規者。

武漢肺炎疫情延燒，歐、美等國家確診案例爆增，所有入境者均須配合居家檢疫14天，台北市大安警分局今天凌晨擴大臨檢時，利用昨天才上線的M-Police防疫警示功能，意外在忠孝東路某夜店查獲新北市三重區一名違反居家檢疫者，新北市政府衛生局今天宣布從重處罰100萬元，並強制安置，對此警政署長陳家欽昨也下令全台晚間同步臨檢。

警方指出，警用應勤裝備M-Police防疫已增警示功能上線，今後警方執行臨檢時遇有居家檢疫或隔離對象，將會跳出警示畫面，由警方勸導返家並依法函請權管機關裁罰，以有效防堵居家檢疫或隔離者違反規定。

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桃園市政府警察局長陳國進（左）對酒店業者（右）柔性勸導，因應疫情嚴峻，盼能在兩周的關鍵期間，避免疫情擴散，能配合歇業14天。（記者魏瑾筠攝）

桃園市政府警察局長陳國進（左）對酒店業者（右）柔性勸導，因應疫情嚴峻，盼能在兩周的關鍵期間，避免疫情擴散，能配合歇業14天。（記者魏瑾筠攝）

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