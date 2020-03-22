全台首創 桃市青年局成立「社辦」 服務高中職大學社團

2020-03-22 23:50:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局重現校園場景，喚回大家的熱血記憶與青春歸屬感，成立全台第一個「社辦（校園社團專案辦公室）」，專責為市轄36所高中職、16所大學服務社辦，期望喚回大家的熱血記憶與青春歸屬感，展現青年局展現力挺青年的決心。

「社辦」除了提供學生資源協力、主題活動、交流課程及幹部訓練上，四大面向的實質服務與協助。讓學生在辦理成果發展或社團活動時，能透過社辦單一窗口獲得一站式協助，不論是經費補助、場地借用申請、社團活動辦理、幹部訓練還有各種疑難雜症等，都能提供服務。

「社辦」開幕活動原先規劃以社團高峰會的形式辦理，邀約學生社團代表參與揭牌，但考量防疫期間及大家的健康安全，取消辦理大型群聚活動，改由學生展現創意，發起「線上開幕夜」的網路行動，以多媒體短片的形式取代掛牌儀式，吸引學生社團留言簽到。

局長顏蔚慈表示，青年局深耕校園社團多年，與許多類型的社群青年合作，從熱舞熱音、漫研童軍、康輔班聯，攜手挑戰街舞大賽、音樂節、聯合露營、學權論壇，與桃園在地的學生社團青年，用熱血與熱情去灌溉，讓更多人看到桃園多彩豐沛的青年文化。

顏蔚慈說，青年局去年以「聽你的、挺你的」為創意核心，推出跨校際社團交流計畫，有系統於校園外結合桃園各地特色，建置青年專屬舞台，舉辦具各類社團特色「主題活動」，總計辦理13場次、250個社團、5600人次參與成果斐然。今年將延續去年社團青年亮眼的表現，持續挹注資源並增設「社辦」（校園社團專案辦公室）。

復旦高中漫研社（桃園15屆MONA漫研聯盟總召）車松翰就說，人都有被理解的需求，社辦的成立，讓人感受到青年局與學生溝通的誠意與溫暖，即便畢業之後仍感受到歸屬感，有一點家的感覺。

「社辦」不僅在青年事務局1樓設置實體辦公室提供服務，服務電話（03）422-5205轉7012，可以透過網路社群平台（IG搜尋：youthtycg），給予青年朋友遠端的精神支持。

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