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首頁　>　桃園市

武漢肺炎》做好自我防疫措施 腎友出入醫院免驚

衛福部桃園醫院洗腎室護理長連麗芬表示，除個人防護，也要配合洗腎室措施；若需居家隔離或檢疫，通知洗腎中心安排專責醫院予以協助避免交叉感染。（記者陳恩惠攝）

衛福部桃園醫院洗腎室護理長連麗芬表示，除個人防護，也要配合洗腎室措施；若需居家隔離或檢疫，通知洗腎中心安排專責醫院予以協助避免交叉感染。（記者陳恩惠攝）

2020-03-22 23:07:52

［記者陳恩惠／桃園報導］利用血液透析的洗腎病人，每週進出醫療院所至少得三次，有位長期洗腎病人抱怨，打開新聞大多是武漢肺炎的訊息，加上中央流行疫情指揮中心不斷宣導及衛教相關注意事項，讓必須要進醫院腎友聽了更擔心「要是被傳染怎麼辦？」衛福部桃園醫院洗腎室護理長連麗芬表示，除個人防護，也要配合洗腎室措施；若需居家隔離或檢疫，通知洗腎中心安排專責醫院予以協助避免交叉感染。

連麗芬說，洗腎病人因抵抗力低又得經常出入醫院，在面對疫情越來越險峻時，洗腎病人和家屬在個人防護上都要特別注意，可利用乾洗手液及75%酒精消毒周遭環境，再來就是以（內、外、夾、弓、大、立、腕及濕、搓、沖、捧、擦）正確的洗手方式勤洗手，以及剛到辦公室、進食前、如廁後、咳嗽或擤鼻涕後、接觸病人前後、執行清潔或無菌操作技術前和暴觸病人體液風險後都要勤洗手。

她說，正確的戴好口罩，壓條在上、不可露出鼻口，盡量密合，同時不要用手摸臉，容易將病毒帶入鼻眼，另要配合洗腎室每天測量體溫、進出醫院戴口罩、避免在透析時大聲交談，以及外籍照顧者也要防護、不得趴趴走。

連麗芬表示，若意外與確診病例接觸，或需居家隔離或檢疫時，需先通知洗腎中心，只要告知衛生單位需常規洗腎或撥打1922，相關單位會聯繫專責醫院協助洗腎，或讓洗腎中心準備單人病室及防護裝備，避免交互感染。

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