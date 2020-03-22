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首頁　>　桃園市

武漢肺炎》長照機構護理師確診 桃市府連夜啟動應變作為

市府環保局人員已針對該家長照機構的環境完成清潔消毒。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

市府環保局人員已針對該家長照機構的環境完成清潔消毒。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

2020-03-22 23:16:33

［記者陳恩惠／桃園報導］武漢肺炎疫情延燒，隨著歐美國家境外移入風險提高，我國確診數字持續增加，依據疾管署傳染病統計資料查詢系統顯示，桃園市迄今確診23例，包含10例本土個案、13例境外移入個案；今天新增的1例本土個案156是桃市某家長照機構中心的20餘歲護理師，衛生局昨夜據報進行疫調，連夜針對機構內接觸診採檢，有81人初檢為陰性，已啟動應變機制，將無症狀住民分送兩間應變處所隔離，降低感染風險，遏阻疫情擴大。

衛生局說，這名在桃市某長期照護中心的護理師，本月12日自覺有發燒未就醫，拖延4天就醫後返家，20日二度就醫後採檢，檢驗結果為陽性確診，針對156案前已掌握接觸者共95人，由衛福部桃園醫院及林口長庚醫院分別對81人採檢直到今天清晨才完成，所幸採檢結果均為陰性，其餘仍在檢驗中。

由於長照機構住民多為抵抗力較低的高齡長者，衛生局對此已超前部署徵用多處緊急應變處所，並由社會局徵調24名照顧服務員，前往隔離檢疫處提供照顧服務，也安排社工員向家屬說明，有就醫或較高照護需求的5名長輩送醫，其餘無症狀長者至檢疫所，家屬可與長輩視訊進行遠距關懷，同時掌握採檢情形及健康追蹤，環保局也完成該機構環境的清潔消毒。

衛生局表示，將加強督導各機構防疫應變知能及出入管制，建議防疫期間，住民家屬若要探視，採視訊關懷為原則，減少出入機構，降低交叉感染的風險，民眾如有相關疑問可撥打防疫專線1922洽詢。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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市府衞生局副局長陳麗娟說明應變情形。（記者陳恩惠翻攝）

市府衞生局副局長陳麗娟說明應變情形。（記者陳恩惠翻攝）

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