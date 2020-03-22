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首頁　>　桃園市

武漢肺炎》桃園居家檢疫違規26人罰324萬 5人已繳

桃市衛生局統計，截至20日止，已裁罰26件共324萬元，其中5件在一個月繳費期限到期前繳納51萬元，其餘尚未到期，如逾期未繳款將移送強制執行。（記者陳恩惠翻攝）

桃市衛生局統計，截至20日止，已裁罰26件共324萬元，其中5件在一個月繳費期限到期前繳納51萬元，其餘尚未到期，如逾期未繳款將移送強制執行。（記者陳恩惠翻攝）

2020-03-22 19:10:46

［記者陳恩惠／桃園報導］武漢肺炎疫情持續燃燒，我國要求19日零時起，所有入境國人皆須居家檢疫14天，疾管署資料顯示2萬4千餘人列管，中央流行疫情指揮中心今天公告最新開罰基準，只要踏出門就罰10萬，然後依離開時間、範圍的危害及影響層面加重裁處，最高罰100萬，若第2次擅離除加重處罰外，還得強制安置；桃園市衛生局統計，截至20日止，已裁罰26件共324萬元，其中5件在一個月繳費期限到期前繳納51萬元，其餘尚未到期，如逾期未繳款將移送強制執行。

根據桃市衛生局統計，截至20日止，目前依情節輕重開罰，違反居家檢疫規定者罰1萬元者有3人、7萬元13人、10萬元4人、15萬元2人、20萬元2人、100萬元1人；違反居家隔離規定挨罰20萬元者有1人，換句話說，自疫情爆發以來，已有26人被開罰，開罰金額累計324萬元，目前有5人共繳納51萬元罰鍰。

至於29歲李姓男子自中國廈門出差返回桃園租屋處，卻違反居家檢疫政策四度外出趴趴走，本月12日遭市府衛生局開出首張100萬元的罰單，至今雖未繳納，還在繳款期限的一個月內，由於民眾尚可提訴願，預估至少再拖延一個月以上時間，若民眾最後真沒繳納，屆時會移送行政執行署強制執行。

衛生局表示，由於中央疫情指揮中心今天公布最新裁罰基準，擅離家2小時內開罰10萬元、2到6小時罰20萬元、1到3天罰60萬元、3天以上重罰百萬，若影響範圍大將從重裁處，2次違規者則強制安置等措施，將與桃市率先訂出違反「嚴重特殊傳染性肺炎－居家檢疫／隔離」裁罰原則並不牴觸，仍會依案件情況，參考中央及市府的裁罰原則，讓違規者被罰得心服口服，也希望民眾能有所警惕，在隔離或檢疫期間別再趴趴走。

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