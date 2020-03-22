桃園機場入出境人數昨剩7800餘人 低於SARS單日人數

桃園機場21日入出境人數只剩7800餘人，出境大廳難得看到旅客。（記者姚介修攝）

2020-03-22 13:32:12

〔記者姚介修／桃園機場報導〕受到武漢肺炎疫情的衝擊，桃園機場昨日入出境人數只剩下7800餘人，這個數字已低於2003年SARS期間平均單日入出境人數，不過，出國人數已經只剩3千餘人，入境則為4800多人，航空公司預期入境會再減少。

為了防堵疫情擴大，台灣19日起只有台籍旅客及有特殊許可證的外籍旅客才得入境台灣。桃園機場入出境人數昨只有7800餘人，低於2003年SARS平均單日入出境人數，對航空界衝擊更大。因為17年前桃園機場的年運量還未破千萬，現在已經破4千萬人次，航空公司及商家承受的損失，已無法與當年比較。

昨日原本預報入出境是9800人，但實際統計後只有7800餘人，出境人數只有3千餘人，也表示國人配合疫情出國人數大為減少，入境目前多為台籍旅客，外籍旅客幾乎少到2位數以內。

根據桃園機場統計，2019年平均每日旅客運量有13萬多人次，現在連1成的旅客量都沒有，機場目前每天起降航機約為270架次，但其中約有70到90多架次為貨機，而客機架次則緩步減少，旅客數也持續下降。

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