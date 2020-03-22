醫師涉發送不實就醫訊息惹恐慌 5萬繳國庫獲緩起訴

范姓醫師假手不知情的女兒涉嫌竄改中央流行疫情指揮中心製作的「就醫民眾及陪病家屬請注意」電子海報（見圖）遭法辦。（資料照）

2020-03-22 10:34:51

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市59歲范姓醫師，今年1月25日涉嫌讓不知情女兒竄改中央流行疫情指揮中心製作的「就醫民眾及陪病家屬請注意」電子海報，並在Line群組發送，引起恐慌。桃園地檢署今偵結，認范男涉犯「傳染病防治法」命向公庫支付5萬元，予以緩起訴。

桃檢表示，這起疫情指揮中心宣導海報被人竄改文字的案件，經內政部警政署刑事警察局追查，發現是59歲范男所為，函送該署檢察官偵辦。

桃檢調查，范男因今年1月24日（除夕）至2月5日（農曆正月初十三）出國診所未營業，他1月25日在Line群組見疫情指揮中心製作的「就醫民眾及陪病家屬請注意」宣導電子海報，為了指引其診所病患於該期間就醫去向，當天要求其不知情女兒將海報電子檔中內容：「就診時務必主動告知發病前14日內之旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚（TOCC）」，竄改為：「若有發燒且發病前14日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，並傳送至其診所LINE群組內。

桃檢表示，范男此舉已引起民眾前往長庚醫院或衛福部桃園醫院就診時恐慌，並破壞疫情指揮中心對外發布疫情及防治措施等相關資訊正確性，讓民眾無所適從，擾亂指揮中心於執行防疫工作上安排，影響整體防疫利益之虞，足以生損害於公眾，經內政部警政署刑事警察局追查，發現是59歲范男所為，函請該署檢察官偵辦。

檢察官偵訊時，范男深感懊悔，並在桃園市政府衛生局發出澄清訊息後，立即將正確海報訊息張貼在其診所LINE群組內加以更正澄清。

訊後，檢察官認范男涉犯「傳染病防治法」第63條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪，審酌其坦承犯行，並對其所為深表懊悔，給予自新機會，命其向公庫支付5萬元，予以緩起訴處分。

桃檢呼籲，武漢肺炎疫情日趨嚴峻，國人應建立「全民防疫」觀念，嚴格遵守防疫規範，並全力配合防疫措施。

桃檢表示，民眾可運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」，或是撥打防疫專線：1922，或向各地衛生單位洽詢，即時獲得防疫相關訊息，千萬不要道聽途說，隨意散播假訊息。

桃檢指出，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」自今年2月27日起正式施行，民眾散播疫情謠言或不實訊息，已提高刑責，將可處3年以下有徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，切勿以身試法。

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