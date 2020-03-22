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留學生有自我防護：不是防疫破口 不願被汙名化

穿防護衣回國的陳姓留學生則說，他們在國外都有做好自我防護的動作，絕對不是防疫破口，希望不要將他們汙名化。（記者姚介修攝）

穿防護衣回國的陳姓留學生則說，他們在國外都有做好自我防護的動作，絕對不是防疫破口，希望不要將他們汙名化。（記者姚介修攝）

2020-03-22 08:51:29

〔記者姚介修／桃園機場報導〕武漢肺炎在歐美大爆發，許多國家開始封城、封州，國外的留學生急忙回台避難，而台灣近期確診病例，也幾乎都是境外傳入，22日返台的留學生就表示，他們不是台灣的「防疫破口」，也不希望回台受到汙名化。

中央流行疫情指揮中心19日實施境管，除台灣籍及有居留證外籍人士有限制入境，其他外籍旅客全面拒絕入境，近期許多台籍人士都選擇回台。

全身防護衣、戴N95口罩，從美國西岸回台的陳姓留學生表示，目前美國的疫情有點危險，父母就要求她先回到台灣，她的防護準備很早就在網路上訂購，聽其他同學說，現在要訂已經沒有之前那麼容易。

她指出，台灣最近幾天的確診案例大都是境外移入，有一部分是國外留學生，網路上看到留言提到，此刻歐美留學生返台，反而會成為台灣防疫的破口。

對此說法，她強調，我們留學生在國外都有做好保護好自己，不管是自我健康管理、還是戴口罩，雖然因為國外疫情的關係，選擇先回到家，但都會遵守政府的規定，好好地在家裡居家檢疫14天，不會到處亂走，也請大家不要歧視國外回來的留學生。

戴著防毒面具從加拿大溫哥華回台的吳姓留學生則表示，為了這次搭機回台，特別從網路亞馬遜網站花了200多元的加幣，訂購了一個防毒面罩，從出門、搭機回台的10幾個小時途中，除了用餐外，全程配戴，在飛機上有一段時間睡著了，還因為突然呼吸不順暢，差點悶死，但為了保護自己，還是戴著比較安心。

桃園機場22日從清晨4時起，從美國、加拿大、德國、荷蘭等地飛抵台灣的班機陸續抵台，就有近千名旅客在下飛機後，填寫入境健康聲明卡等檢疫等檢疫程序，在取得居家檢疫通知書入境，若身體發燒狀況，則會分流安排篩檢，旅客排隊中不時可見戴著防護面具、穿著隔離衣，高度防疫裝備入境，19日開始至21日歐美澳每天入境台籍旅客人數約近2千人，22日開始趨緩不到千人，21日桃園機場入出境人數已經破萬，只有不到9千6百人，創下武漢肺炎疫情開始後的新低。

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加拿大回國的吳姓留學生説，他全程都佩戴防毒面具，飛機上除用餐外才會拿下，睡覺還因為呼吸困難，差點悶氣。（記者姚介修攝）

加拿大回國的吳姓留學生説，他全程都佩戴防毒面具，飛機上除用餐外才會拿下，睡覺還因為呼吸困難，差點悶氣。（記者姚介修攝）

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