搬遷「迷航」眾愛來援 藍迪兒童之家新居落成

藍迪兒童之家橋遷搬至楊梅區，今透過線上直播舉行揭牌典禮。（院方提供）（記者許倬勛攝）

2020-03-21 17:05:48

〔記者許倬勛／桃園報導〕藍迪兒童之家今天喬遷啟用，適逢武漢肺炎疫情蔓延，院方網路直播向社會大眾宣布喜訊，院童們難掩興奮，開心呼喊：「新居落成，好高興！」

藍迪兒童之家創立於2008年，原址位於大園區，2017年租約到期，地主無意續租，院方不得不另覓新址，過程卻一波三折，碰上地目變更失敗、地主反悔等事，幸經善心人士牽線，終於在楊梅區購地成功。

談起遷建一事，院長李雪櫻形容有如「迷航記」，因遲遲找不到地，籌措經費進退維谷，但冥冥之中似乎有安排，在最艱鉅時刻，所有援助如雪片飛來，土地交易過程順利、建築團隊鼎力相助，新址在去年底完工，且有人出錢、有人捐贈家具、電器、食物等物資，在短時間內「各就各位」，孩子們也於今年1月順利入住。

清潔工媽媽 每月親捐2000元相助

李雪櫻說，在籌措經費期間，有位清潔工媽媽，每個月不辭辛勞搭車來到院內，將手中捏皺的2000元交給工作人員，總是說：「歹勢，我賺得不多，這是我的小小心意。」令人感佩。

在搬家過程中，還有段小插曲，院童不捨陪伴許久的舊家，在離開前夕自主打掃除，李雪櫻說，孩子們仔細擦拭每個角落、輕撫大門，童言童言向它說再見，謝謝老房為大夥遮風避雨。

因應武漢肺炎疫情嚴峻，今天藍迪兒童之家的揭牌啟用儀式特別線上直播，帶領大家「入厝」參觀、報喜，一個半小時的直播湧入數千人觀看，讓藍迪兒童之家的「入厝」同樣熱鬧滾滾。

李雪櫻說，院內目前收容60位失依兒少，從幼兒到18歲以下的孩子都有，搬遷後最多可收容70人，照顧更多需要照護的孩子，更期待有更多善心人一起來當這群孩子的守護天使。

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