因應清明祭祖 桃市各公立納骨塔實施人流管制

因應清明祭祖、桃園區納骨塔實施體溫監測，手部消毒、人流管制等措施。（記者謝武雄攝）

2020-03-21 15:18:38

［記者謝武雄／桃園報導］配合國人清明節祭祖習俗，桃園市政府所屬納骨塔，除例假日提早開放民眾祭拜、管制入塔人數，也確實為民眾消毒手部及量體溫，落實「分流、分時管制人數及量測體溫」防疫原則，桃園市長鄭文燦今天前往桃園區納骨塔視察防疫工作，也鼓勵民眾提早祭拜，避開擁擠時段，共同做好防疫工作。

鄭文燦說，桃園區納骨塔同一時間最多不超過80位民眾祭拜，落實人流分散政策，另民眾入園前，需先使用酒精消毒手部及量測體溫，防疫工作很到位。

鄭文燦也提到，因去年底「大有地區立體停車場新建工程」開工，導致園區內車位大幅縮減，殯葬所與交通局規劃例假日健行路部分路段紅線雙向臨時停車，以及例假日租用快樂國小旁空地供民眾免費停車，滿足祭拜民眾的停車需求。

另清明祭拜為民俗傳統，防疫期間應以防疫為要務，市府不僅取消春祭等集中式法會外，也鼓勵各單位團體縮減祭拜活動規模，避免群聚感染風險，殯葬管理所及各區公所仍會持續加強防疫措施，期盼與民眾順利度過防疫期。

民政局代理局長黃治峯表示，這段期間各納骨塔入口處及前方廣場設置防疫衛生服務站，提供祭祖民眾酒精消毒，入口處架設熱顯像儀，偵測民眾體溫，一有體溫過高情形，將進行額溫檢測，發燒者則禁止進入，並建議儘速就醫，最後則是「人流管制」，限制同一段入塔停留人數，減少群聚，另桃園區納骨塔則加設32台排風扇，增加空氣對流，讓防疫措施更完善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法