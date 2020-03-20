桃捷綠線施工 八德介壽路3/23起交管5個月

綠線捷運G03站連續壁工程施工，建議改道圖。（桃園市捷運工程局提供）

2020-03-20 19:50:12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運綠線土木工程，繼GC03標在桃園區中正路實施連續壁工程後，GC02標也將從23日起，在八德區介壽路二段583巷至巧克力街間，進行第1階段施工圍籬架設及連續壁施作工程，車道縮減，請民眾行經時，依交通指引告示配合改道，施工單位也會從早上6點至晚間8點安排人員進行交通車流疏導。

捷運綠線GC02標地下段工程從去年10月起，陸續桃園區介壽路、八德區介壽路一、二段進行地質鑽探、地下管線試挖、建物現況調查及公車站牌移設等前置作業，如今前置作業完成，3月23日至8月23日期間，進行G03車站的連續壁施工作業，未來將分3階段施工，也會配合工程移設車道配置。

介壽路是20米寛4線道路，施工路段原南北雙向各兩個車道將縮減為各一混合車道通行，道路兩側禁止臨時停車，施工單位也建議，行經介壽路往桃園方向者，可從興豐路改道大興路、東勇街，若是往八德方向者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接建國路、仁德路、豐田路、興豐路改道。

捷運工程局長陳文德說，考量施工期間工區車道縮減，單向僅有1車道，如有車輛左轉或者停等，恐造成壅塞，因此規劃工區範圍內的介壽路二段往北「禁止左轉巧克力街」，駕駛可至介壽路二段490巷口迴轉後，再右轉進入巧克力街。

捷運工程局也會於施工路段週邊及重要路口設置施工告示牌，提醒民眾工區位置及交通改道資訊，現場設置CCTV監視系統隨時監看車流狀況，滾動式檢討，也會提前在廣播電台以及有線電視跑馬燈宣導改道措施，民眾也可上桃園市捷運工程局官方網站查詢交維資訊。

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