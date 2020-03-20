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首頁　>　桃園市

武漢肺炎》北榮桃園分院 實施看診分流

配合防疫，北榮桃園分院實施看診分流，北榮副院長陳威明前來視察實施狀況。（北榮桃園分院提供）

配合防疫，北榮桃園分院實施看診分流，北榮副院長陳威明前來視察實施狀況。（北榮桃園分院提供）

2020-03-20 19:15:46

［記者謝武雄／桃園報導］因應武漢肺炎疫情升溫，台北榮民總醫院桃園分院自即日起實施門診、急診病患看診分流制度，針對民眾旅遊史、是否發燒、呼吸道感染症狀，擬訂不同作業流程，並增設上呼吸道感染專責門診，若民眾符合14天以上天旅遊史、出現呼吸道感染症狀任一條件，都會引導民眾至專責門診就診。

為了解實施狀況，北榮副院長陳威明今天也代表北榮到院視察，由桃園分院院長盧星華等主管陪同；盧星華表示，北榮桃園分院每周召開兩次防疫會議，結合各單位組成跨域合作，務必掌握每個環節、滴水不漏，另從1月16日起，進行出入口體溫監測，2月6日增加健保卡VPN查詢旅遊史，管制陪探病人員，自19日起實施門診、急診病人看診分流制度。

盧星華說，針對看診分流制度，包含急診出入口、發燒篩檢站、體溫監測點、負壓病房都必須要有獨立動線，另各病房陪病管理、公共區域環境，以及照服人員管理部分都必須強化，尤其是高風險民眾就醫路線指引、疑似個案處理流程及後續轉送負壓病房都有一套標準作業流程，也避免院內感染。

陳威明表示，防疫除醫護人員、行政同仁外，還有外包人員如清潔人員、殯葬公司人員、照服員等，院方應檢視所有員工的旅遊史，落實健康管理，確保每一位同仁的防疫安全。

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