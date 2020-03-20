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首頁　>　桃園市

鄭文燦宣布 桃園社區大學及樂齡中心停課至4月底

桃園市校園戶外場所暫停外借兩週，後續是否開放視疫情決定。（記者魏瑾筠攝）

桃園市校園戶外場所暫停外借兩週，後續是否開放視疫情決定。（記者魏瑾筠攝）

2020-03-20 14:24:42

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕因應武漢肺炎疫情嚴峻，桃園市長鄭文燦今天宣布，全市社區大學及樂齡中心停課至4月底，並視疫情狀況，採滾動式檢討，模範兒童表揚大會，也暫延到6月舉行。

桃園市政府教育局長高安邦指出，經統計，社區大學共租借學校41校，有451門課、7521名學員，學校以外有134個教學點門課、8831名學員；樂齡學習中心租借14校、179門課、4925名學員，學校以外85個教學點、215門課、5479名學員，為了降低群聚感染風險，擬請社大及樂齡中心暫緩上課，避免群聚效應。

另，高安邦建議，高中、國中小室內、外場地週一至週五暫停開放至7月14日止，但校園室外場地週六、日仍依照各校原有校園開放規定維持開放。

鄭文燦對此表示，學校室內、室外場館這學期都不要外借。桃園市政府衛生局長王文彥補充，這兩週是第二波疫情關鍵期，建議暫停外借至3月底，再視疫情狀況開放。

綜合大家意見後，鄭文燦裁示，校園室內場地暫停開放至7月14日，戶外場所則暫停外借兩週，後續是否開放視疫情決定。

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