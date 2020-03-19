武漢肺炎》桃市賣場湧現搶購潮 鄭文燦：民生物資足夠大家放心

大賣埸平常日顧客稀少，今天卻湧現搶購人潮。（記者陳恩惠攝）

2020-03-19 16:19:24

〔記者陳恩惠／桃園報導〕武漢肺炎疫情全球擴散，國內確診案例昨天破百，民眾擔憂未來恐面臨疫情持久戰，繼衛生紙之亂後，昨晚開始各大量販店、超市湧現人潮，乾糧、泡麵、罐頭等食品多被掃空，桃園市長鄭文燦今天下午到大潤發八德店視察物資供應狀況，看著店內有如週末般人潮擁擠的搶購盛況，不禁疾呼，我們的民生用品的供應是相當充足的，請大家放心，不要囤積太多東西，市府將會持續注意民生物資供貨情形。

鄭文燦說，大賣場從昨晚開始大量湧現購物人潮，一方面是賣場正在做促銷活動，另方面則是許多市民擔心疫情擴大，基於預期心理前來賣場大量採購，甚至多買了7、8包的米、一個月量的泡麵及衛生紙等民生物資回家囤積，鄭文燦再次呼籲賣場確認物資供應仍然充足，大量購入囤貨實在沒必要。

經濟發展局長郭裕信表示，因應防疫物資需求，近期米、油、罐頭、泡麵、餅乾等民生物資銷售量均有提升，目前賣場物資存量充足，正常供貨，請市民朋友放心，經發局也會密切注意賣場狀況。

也有臉書社團的管理員張貼公告表示，從昨天開始，各大賣場湧現搶糧、搶衛生紙的狀況，他認為除了部分需要從國外進口的物品可能缺貨外，其他民生物資不至於短缺，呼籲大家適度購買即可。

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市長鄭文燦到大潤發八德店視察民生用品供貨的情形。（記者陳恩惠攝）

鄭文燦現場詢問民眾，關心大家搶購衞生紙的原因。（記者陳恩惠攝）

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