一牌掛多車！ETC欠費大戶車輛被查扣 26日將拍賣

ETC欠費大戶車輛被查扣，26日將拍賣變價。（桃園分署提供）

2020-03-19 16:39:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］法務部行政執行署桃園分署受宜蘭分署囑託，去年7月26日晚間會同高速公路局、公路總局台北市區監理所基隆監理站及國道公路警察局與龜山警分局，聯合查扣ETC欠費大戶名下的4輛曳引車、2輛營運半拖車，預計3月26日上午10點30分，於高公局北區養護工程分局中壢段廣場進行第一次拍賣，桃園分署表示，由於部分車輛狀況良好，已吸引不少行家來電洽詢，準備第一拍就進場搶拍。

桃園分署表示，該通運公司從3年前開始，將名下多輛曳引車以「一牌多車掛用」或偽變造同一車號方式，多次行駛於國道高速公路，經高公局比對發現，有同一車號曳引車才剛經過新北泰山區國道，不到1分鐘又通過台南地區路段，形成所謂「幽靈車」事件，違規欠費情形重大，經統計除積欠高速公路通行費500多筆共54萬餘元外，也欠繳使用牌照稅36萬3389元、營業稅69萬6449元、健保費35萬7496元、交通罰鍰141萬4301元與勞動罰鍰4萬元等款項，總計高達341萬餘元，被列為ETC欠費大戶黑名單。

桃園分署表示，高公局為杜絕此類重大違規，聯合宜蘭分署、桃園分署、基隆監理站、國道警察局成立專案追查小組，去年7月26日晚間在桃園市龜山區查扣該通運公司名下6輛曳引車、營運半拖運車，預計3月26拍賣變價。

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