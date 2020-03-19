大溪山豬湖又見紅火蟻 1300多處巢穴嚇壞民眾

水務局在蟻穴密集處插旗警示。（記者許倬勛攝）

2020-03-19 14:55:09

［記者許倬勛／桃園報導］大溪山豬湖親水園區前年底傳紅火蟻出沒，市府水務局投藥防治，不料銷聲匿跡一年多後，近日又有散步民眾遭叮咬，經稽查人員地毯式搜查，發現約有1300多處紅火蟻巢穴，就連鄰近的月眉濕地也有上千處。

山豬湖生態親水園區屬於河川用地，前年8月完工後，由於西接中庄調整池，南臨大溪老街，加上保有6個自然濕地，擁有豐富自然生態，假日遊客如織，不過也因此成了紅火蟻繁衍的天堂，2018年就被勘查出有上千個蟻穴，未料事隔一年多又故態復萌。

農業局表示，復發地點以大漢溪沿岸土丘最為嚴重，紅火蟻繁殖能力極強，一隻成熟蟻后每天可產生1500個到5000個卵，加上成蟻有「婚飛」特性，能在空中繁殖，且具有排他性，要完全根治實在不易。

市議員陳治文接獲陳情，昨邀集相關單位現勘，由於蟻巢密集處鄰近大溪多功能運動園區預定地，體育局表示將配合水務局、農業局採階段性防治措施，第一階段將大面積投藥，並設置警示標誌，提醒民眾切勿踩踏草皮及接近黃色警示旗。

水務局表示，第二階段防治將採「高溫熱蒸氣灌注法」撲滅紅火蟻，預計四月上旬進場執行；體育局也會評估工期展延的必要性，確認基地安全後才會開工。

防治人員表示，高溫熱蒸氣可以殺死紅火蟻且無化學藥劑味道，出外覓食的紅火蟻返回被消滅的蟻巢後，會將蟻屍抬出，因耗費體力，紅火蟻餓了得進食補充體力，另在蟻巢周邊撒毒殺型餌劑，將紅火蟻族群徹底消滅。

水務局提醒，若遭紅火蟻叮咬，可先用肥皂與清水清洗患部，再冰敷處理，若出現過敏反應，請儘速就醫治療。

水務局在蟻穴密集處插旗警示。（記者許倬勛攝）

紅火蟻近。（圖取自國家紅火蟻防治中心）

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