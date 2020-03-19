為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

大溪山豬湖又見紅火蟻 1300多處巢穴嚇壞民眾

水務局在蟻穴密集處插旗警示。（記者許倬勛攝）

水務局在蟻穴密集處插旗警示。（記者許倬勛攝）

2020-03-19 14:55:09

［記者許倬勛／桃園報導］大溪山豬湖親水園區前年底傳紅火蟻出沒，市府水務局投藥防治，不料銷聲匿跡一年多後，近日又有散步民眾遭叮咬，經稽查人員地毯式搜查，發現約有1300多處紅火蟻巢穴，就連鄰近的月眉濕地也有上千處。

山豬湖生態親水園區屬於河川用地，前年8月完工後，由於西接中庄調整池，南臨大溪老街，加上保有6個自然濕地，擁有豐富自然生態，假日遊客如織，不過也因此成了紅火蟻繁衍的天堂，2018年就被勘查出有上千個蟻穴，未料事隔一年多又故態復萌。

農業局表示，復發地點以大漢溪沿岸土丘最為嚴重，紅火蟻繁殖能力極強，一隻成熟蟻后每天可產生1500個到5000個卵，加上成蟻有「婚飛」特性，能在空中繁殖，且具有排他性，要完全根治實在不易。

市議員陳治文接獲陳情，昨邀集相關單位現勘，由於蟻巢密集處鄰近大溪多功能運動園區預定地，體育局表示將配合水務局、農業局採階段性防治措施，第一階段將大面積投藥，並設置警示標誌，提醒民眾切勿踩踏草皮及接近黃色警示旗。

水務局表示，第二階段防治將採「高溫熱蒸氣灌注法」撲滅紅火蟻，預計四月上旬進場執行；體育局也會評估工期展延的必要性，確認基地安全後才會開工。

防治人員表示，高溫熱蒸氣可以殺死紅火蟻且無化學藥劑味道，出外覓食的紅火蟻返回被消滅的蟻巢後，會將蟻屍抬出，因耗費體力，紅火蟻餓了得進食補充體力，另在蟻巢周邊撒毒殺型餌劑，將紅火蟻族群徹底消滅。

水務局提醒，若遭紅火蟻叮咬，可先用肥皂與清水清洗患部，再冰敷處理，若出現過敏反應，請儘速就醫治療。

水務局在蟻穴密集處插旗警示。（記者許倬勛攝）

水務局在蟻穴密集處插旗警示。（記者許倬勛攝）

紅火蟻近。（圖取自國家紅火蟻防治中心）

紅火蟻近。（圖取自國家紅火蟻防治中心）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
舊兒童樂園變紅火蟻樂園 民眾陳情議員促北市府處理
2020-03-11 12:58

舊兒童樂園變紅火蟻樂園 民眾陳情議員促北市府處理
頭前溪高灘地又見紅火蟻入侵 民代現勘也遭咬傷
2020-03-06 15:29

頭前溪高灘地又見紅火蟻入侵 民代現勘也遭咬傷
大型集團湧入林口 北客掀移居潮

大型集團湧入林口 北客掀移居潮
桃園花彩節大溪展區有彩蛋 落羽松秘境紅了
2019-11-06 23:56

桃園花彩節大溪展區有彩蛋 落羽松秘境紅了
好厲害ㄟ紅螞蟻！ 工人遭咬傷後過敏、頭暈送醫
2019-08-08 19:12

好厲害ㄟ紅螞蟻！ 工人遭咬傷後過敏、頭暈送醫
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
桃園市今日熱門
2020-03-16 10:08

畫面曝光！大型重機飆破200公里 直撞前方凌志！ 影片

2020-03-16 19:58

武漢肺炎》中原大學取消期中、期末集中排考 3/24起無面授教學

2020-03-18 16:27

英國留學生爆逃離潮 搭機全副武裝好像面臨世紀災難

2020-03-13 14:15

獨家》桃市被罰百萬台商 檢疫所吞安眠藥、大鬧急診室又朝警噴口水

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播