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首頁　>　桃園市

武漢肺炎》廠商支援6名技師 「口罩國家隊」不眠不休趕工

協易機械支援6名技師，「口罩國家隊」不眠不休趕工，桃園市長鄭文燦率市府團隊視查，並送上雞精給6名技師補身體。（記者鄭淑婷攝）

協易機械支援6名技師，「口罩國家隊」不眠不休趕工，桃園市長鄭文燦率市府團隊視查，並送上雞精給6名技師補身體。（記者鄭淑婷攝）

2020-03-19 13:50:28

［記者鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市龜山區的「協易機械工業股份有限公司」，是「台灣口罩國家隊」的成員之一，在武漢肺炎疫情升溫時，派出6名技師協助口罩機具組裝、校正，每天不眠不休、甚至加班到凌晨，協助政府在25天內完成60條口罩生產線，桃園市長鄭文燦今天率市府團隊前往協易機械表達感謝，也送上雞精給6位技師補身體。

協易機械是世界主要的沖床設備製造商，在國內外具有領先地位。協易機械表示，此次接獲「任務」後，隨即指派具有電機、機械組裝專長的6位技師前往報到，與其他機械廠商成員組成「口罩國家隊」，在25天內完成第一批60條口罩生產線；參與的技師幾乎是不眠不休工作，每天回到家都已凌晨，隔天一早又要繼續上工。

協易機械董事長郭雅慧表示，協易機械能在第一時間以廠商的身分，成為「國家口罩隊」一員，並將原本設定4至6個月的工期，於短短25天內生產完畢，完成不可能的任務，除了感謝同仁日以繼夜的工作，也很榮幸在這次嚴峻的疫情中，貢獻一己之力，為社會注入安定的力量，與政府共同對抗疫情。

鄭文燦表示，台灣在防疫工作寫下許多不可能的紀錄，尤其政府與民間產業攜手同心，以便捷的網路與良好的工業基礎，在危機當中共同發揮國家最大實力，同時因為疫情讓許多企業在今年面對巨大挑戰，後續產業復甦過程仍需投入更大的努力，協助企業紓困、度過難關。

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協易機械支援6名技師，「口罩國家隊」不眠不休趕工，桃園市長鄭文燦率市府團隊視查，並送上雞精給6名技師補身體。（記者鄭淑婷攝）

協易機械支援6名技師，「口罩國家隊」不眠不休趕工，桃園市長鄭文燦率市府團隊視查，並送上雞精給6名技師補身體。（記者鄭淑婷攝）

協易機械支援6名技師，「口罩國家隊」不眠不休趕工，桃園市長鄭文燦率市府團隊視查，並送上雞精給6名技師補身體。（記者鄭淑婷攝）

協易機械支援6名技師，「口罩國家隊」不眠不休趕工，桃園市長鄭文燦率市府團隊視查，並送上雞精給6名技師補身體。（記者鄭淑婷攝）

協易機械支援6名技師，「口罩國家隊」不眠不休趕工，桃園市長鄭文燦率市府團隊視查，並送上雞精給6名技師補身體。（記者鄭淑婷攝）

協易機械支援6名技師，「口罩國家隊」不眠不休趕工，桃園市長鄭文燦率市府團隊視查，並送上雞精給6名技師補身體。（記者鄭淑婷攝）

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