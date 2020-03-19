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首頁　>　桃園市

武漢肺炎》防社區感染 桃市社大、樂齡、長青學苑課程全面暫停

社區感染風險增加，桃園市長鄭文燦表示，桃市社大、樂齡、長青學苑課程將全面暫停。（記者鄭淑婷攝）

社區感染風險增加，桃園市長鄭文燦表示，桃市社大、樂齡、長青學苑課程將全面暫停。（記者鄭淑婷攝）

2020-03-19 13:09:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣武漢肺炎確診案例破百，避免群聚感染風險增加，桃園市先前已暫停所有關懷據點服務，但社區大學、樂齡學習中心、長青學苑等仍有開課，桃園市長鄭文燦今天早上主持市府防疫專案會議表示，請市府教育局、社會局及各區公所統計、調查後，將於明天防疫會議時宣布全面停課的政策。

教育局表示，台北市使用到學校場地的社大課程等均已停課，桃園市的部分，許多社大、樂齡學習中心也有借用學校場地，但先前因反應仍有開課需求，因此目前尚未停課。

衛生局則建議，這兩、三週因境外移入案例多、也有社區感染風險，建議社大、樂齡等課程能先行結束或是延後開課。

此外，各市民活動中心場地外借進行歌唱班、舞蹈班等活動，可能有麥克風共用、近距離接觸等情形，同樣有群聚感染的風險，也建議各區公所能暫停外借場地。

鄭文燦表示，社區大學、樂齡學習中心及長青學苑等，由教育局、社會局及各區公所，先進行統計、調查數量，並讓主辦單位有時間因應，原則上朝向暫停活動方向處理，並於明天統一宣布。

至於各市民活動中心場地外借可比照辦理，尤其是室內的活動絕對不可，疫情期間一樣暫停外借場地。

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