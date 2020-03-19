武漢肺炎》隨父母返國 桃園2歲女童身體不適、後送採檢

即起所有返國者均須進行14天的居家檢疫，預計居家檢疫人數將暴增，桃園市政府防疫專案會議，加緊整備防疫物資、負壓隔離病房能量。（記者鄭淑婷攝）

2020-03-19 12:01:48

［記者鄭淑婷／桃園報導］台灣昨天單日確診人數23人，其中21人屬境外移入，讓身處「國門」、肩負後送任務的桃園市消防局繃緊神經，光是昨天就後送了3件出現發燒、呼吸道症狀的患者，其中最年輕的年僅2歲。

據了解，三起後送案例中，一起是剛從法國返台的留學生，另一起為馬來西亞籍人士，來台後被建議收檢，昨天晚上因發高燒，由消防人員緊急後送，第三起則是一名年僅2歲的小女童，她隨同爸媽出國於昨天剛返台，隨即出現身體不適，同樣由消防人員送醫採檢。

此外，中央流行疫情指揮中心宣布，今天凌晨零時起所有返國者均須進行14天的居家檢疫，預計各縣市的居家檢疫人數將暴增，相關單位的工作量、防疫物資需求也隨之增加，以桃園市為例，目前居家檢疫人數約1000多人，如用桃園機場入境人數推估，桃園市居家檢疫人數會增加約2000人。

桃市府民政局表示，目前防疫關懷包數量可能不夠，衛生局會先支援1700包但仍不足，會先以開口契約採購6000包，在等待物資到貨期間，各區公所可先小額採購，以備不時之需。

桃園市長鄭文燦今早在市府防疫會議上表示，因應居家檢疫人數將增加，已要求民政局、各區公所，相關防疫物資要準備充足，若需小型採購就要進行，而防疫包的物資也可根據前一階段的經驗更新、創新，陪伴隔離、檢疫民眾度過這14天。

此外，為因應可能增加的確診人數，桃市府衛生局表示，昨天已通知各醫院開始清空負壓隔離病房，萬一確診個案增加、才有能量能處理。

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