石門水庫另類奇景 土地公、酋長石、夢幻草原再現

石門水庫建庫前原先沉沒的農地會陸續浮出水面，並呈現青青草原景象，被稱為「夢幻草原」。（記者李容萍攝）

2020-03-18 22:25:51

〔記者李容萍／桃園報導〕時逢枯水期，加上2月初開始供應春耕用水，石門水庫放水量大於進水量，水位不斷下探，截至18日晚上7點，石門水庫大壩水位229.4公尺（滿水位245公尺），蓄水量9031萬噸，蓄水率45．75％，蓄水率已不到庫容的一半，隨著蓄水直直落，不僅上游集水區形成宛如大峽谷般的景觀，石門水庫觀察水情指標包含阿姆坪土地公廟、「酋長石」、「夢幻草原」等建庫前的樣貌陸續露出水面，成為吸引遊客的另類觀光景點。

阿姆坪這座土黃色磚瓦的土地公廟，當年配合興建水庫，土地公被遷移至大溪復源宮，水庫蓄水後土地公廟遭淹沒，只要水庫水位降至240公尺以下，土地公廟會逐漸浮出、現身；佇立在集水區石壁邊的「酋長石」，是顆高約2、3公尺的大岩石，因側面酷似原住民的酋長而得名，水位降到229公尺左右就會完整現身。

也是觀察水情指標之一的「夢幻草原」，則是在沉沒土地公附近，鄰近阿姆坪防淤隧道，每隨當石門水庫水位下降到232公尺以下，上游集水區原先沉沒的農地會陸續浮出水面，一旦降至228公尺，大片草原就會完整呈現，再經雨水滋潤就會陸續呈現青青草原景象，不過，只要水庫蓄水一增加，這片草原也會隨之「夢幻」、再度沉入水底。

水利署北區水資源局並不反對遊客到集水區踏尋這些枯水期的祕境，但也提醒既然是集水區就有潛在危險，要注意路滑，以及遇有強降雨集水區水位可能會快速上升，都是遊客朝聖祕境需注意的安全問題。

沉沒在阿姆坪集水區的土地公廟已經完整露出水面。（記者李容萍攝）

矗立石門水庫集水區石壁邊的「酋長石」，已完整呈現。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法