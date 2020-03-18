武漢肺炎》機場檢疫大排長龍 通關多逾4小時恐成染疫溫床

機場檢疫通道大排長龍，通關時間多達4小時以上，旅客擔心成為溫床。 （記者姚介修攝）

2020-03-18 19:35:25

〔記者姚介修／桃園機場報導〕19日起外籍旅客限制入境，再加上加拿大封城，美國也列入3級疫區，很多遊子急著趕回台灣，預期將湧現歐洲、美、加返國人潮；不過，桃園機場檢疫通關也大排長龍，今天傍晚5點落地的旅客至少要花4小時才能通過檢疫通道，不少旅客質疑擁擠人潮恐怕會成為感染的大溫床。

目前幾乎所有航點都列入14天居家檢疫，等於每位入境旅客都要完成居家檢疫手續，排隊人數自然暴增，旅客間也為了排隊的位置爭吵，要不然就是App系統緩慢或無法進入的情形，要改為手寫，說明動線也有點混亂，有人排到最後才發現漏填某些項目，埋怨檢疫程序標示不清。

但3級管制地區返國的旅客基本上都有潛在風險，在狹窄的通道擠滿人，自然也成為高風險區，且工作人員不時要穿越人群，萬一有人感染，後果很難想像；也有旅客說，一定配合政府措施，大家都有責任，但是排隊這麼擁擠、時間冗長，更何況很多小朋友，真的會擔心。

除此，目前所有管制措施都針對入境旅客，每天還有數千名來台過境轉機旅客，因為沒有任何的管制措施，恐成為另一個風險。

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