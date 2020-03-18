為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

武漢肺炎》機場檢疫大排長龍 通關多逾4小時恐成染疫溫床

機場檢疫通道大排長龍，通關時間多達4小時以上，旅客擔心成為溫床。 （記者姚介修攝）

機場檢疫通道大排長龍，通關時間多達4小時以上，旅客擔心成為溫床。 （記者姚介修攝）

2020-03-18 19:35:25

〔記者姚介修／桃園機場報導〕19日起外籍旅客限制入境，再加上加拿大封城，美國也列入3級疫區，很多遊子急著趕回台灣，預期將湧現歐洲、美、加返國人潮；不過，桃園機場檢疫通關也大排長龍，今天傍晚5點落地的旅客至少要花4小時才能通過檢疫通道，不少旅客質疑擁擠人潮恐怕會成為感染的大溫床。

目前幾乎所有航點都列入14天居家檢疫，等於每位入境旅客都要完成居家檢疫手續，排隊人數自然暴增，旅客間也為了排隊的位置爭吵，要不然就是App系統緩慢或無法進入的情形，要改為手寫，說明動線也有點混亂，有人排到最後才發現漏填某些項目，埋怨檢疫程序標示不清。

但3級管制地區返國的旅客基本上都有潛在風險，在狹窄的通道擠滿人，自然也成為高風險區，且工作人員不時要穿越人群，萬一有人感染，後果很難想像；也有旅客說，一定配合政府措施，大家都有責任，但是排隊這麼擁擠、時間冗長，更何況很多小朋友，真的會擔心。

除此，目前所有管制措施都針對入境旅客，每天還有數千名來台過境轉機旅客，因為沒有任何的管制措施，恐成為另一個風險。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入
2020-03-18 19:08

武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入
高雄號召心理師關懷隔離、檢疫者 焦慮問題最多占44％、失眠16％
2020-03-18 16:54

高雄號召心理師關懷隔離、檢疫者 焦慮問題最多占44％、失眠16％
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
武漢肺炎》疾管署再徵人！ 桃機檢疫站護理師月薪近5萬
2020-03-18 14:25

武漢肺炎》疾管署再徵人！ 桃機檢疫站護理師月薪近5萬
武肺桃機人流雪崩90％ 免稅店盼緩收權利金及租金
2020-03-05 19:18

武肺桃機人流雪崩90％ 免稅店盼緩收權利金及租金
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
武漢肺炎》桃機出入境旅客量「雪崩」 單日跌破2萬人次
2020-03-05 12:35

武漢肺炎》桃機出入境旅客量「雪崩」 單日跌破2萬人次
機場「防疫車隊」明上路！這6地入境者禁搭大眾運輸
2020-03-03 10:07

機場「防疫車隊」明上路！這6地入境者禁搭大眾運輸
桃園市今日熱門
2020-03-16 10:08

畫面曝光！大型重機飆破200公里 直撞前方凌志！ 影片

2020-03-16 19:58

武漢肺炎》中原大學取消期中、期末集中排考 3/24起無面授教學

2020-03-13 14:15

獨家》桃市被罰百萬台商 檢疫所吞安眠藥、大鬧急診室又朝警噴口水

2020-03-12 17:28

居家檢疫還4度趴趴走 桃園開出首張百萬罰單

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播