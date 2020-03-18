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首頁　>　桃園市

不忍媽媽被病痛折磨 她繁星拚上陽明醫學系

治平高中學生莊佳穎（右一）繁星推薦通過國立陽明大學醫學系第一階段，李旆翔 、洪兆威、王韋翰分別錄取台大藥學系、台大機械工程學系、台大土木系。（記者許倬勛攝）

治平高中學生莊佳穎（右一）繁星推薦通過國立陽明大學醫學系第一階段，李旆翔 、洪兆威、王韋翰分別錄取台大藥學系、台大機械工程學系、台大土木系。（記者許倬勛攝）

2020-03-18 16:32:15

［記者許倬勛／桃園報導］「病痛折磨媽媽，我卻無能為力」私立治平高中學生莊佳穎是中配子女，媽媽在她小學時罹患紅斑性狼瘡，身體每況愈下，她因此下定決心要穿上白袍發奮讀書，今日大學繁星推薦放榜，莊佳穎順利通過國立陽明大學醫學系第一階段。

莊佳穎的媽媽來自中國江蘇省，獨自經營家庭理髮廳，莊佳穎說，她與媽媽情同姊妹、無話不聊，自小在店裡當小幫手招呼客人，平凡的生活讓孩提時代的她感到幸福，豈料厄運來得又快又急。

莊佳穎就讀小學四年級時，媽媽白皙的皮膚變得又紅又腫，時常發燒感冒、進出醫院，經診斷得知罹患紅斑性狼瘡，免疫系統嚴重受損，無法長時間從事勞力活，理髮廳也因此停業，媽媽的身心飽受折磨，讓她心疼不已。

在醫護人員細心照料下，媽媽的病情逐漸好轉，也讓莊佳穎更確定自己的志向，決定有朝一日披上白袍，幫助受病魔侵擾的患者，莊佳穎開始埋首書堆，從國中起一直保持優異成績，進入治平高中後，3年一直維持全校百分之一，絲毫不敢鬆懈，為了讓備審資料更亮眼，還積極參與英文演講、數理等競賽，終於如願通過陽明大學醫學系第一階段，「懸壺濟世太崇高，只希望幫助身邊有需要的人」！

除了莊佳穎，今年繁星推薦治平高中大放異彩，李旆翔錄取台大藥學系，他說，武漢肺炎疫情全球延燒，目前尚無特效藥或疫苗，未來希望透過學習專業知識，阻止類似流行病蔓延。

另外錄取台大的還有機械工程學系洪兆威、土木系王韋翰，他們也說錄取好學校不辜負父母期望，未來還要往自己有興趣的領域繼續努力。

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