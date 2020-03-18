搬運47公斤液態K毒誑稱防疫酒精 警秒破隱身大樓製毒工廠

警方查獲各式毒品。（記者李容萍翻攝）

2020-03-18 10:47:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局文化派出17日凌晨接獲中壢某社區大樓管理員舉報有可疑男子出入，且大樓住戶也反映房間內聞到惡臭氣味，警方利用巡邏勤務，於現場當場查獲2名犯嫌正在搬運製造液態三級毒品K他命4大桶，共47公斤，並於附近大樓內查獲製毒工廠，全案依違反毒品危害防制、槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦，並向上溯源，呼籲防疫期間任何挑戰公權力行為，將依法究辦，絕不寬貸。

中壢警分局文化派出所副所長張志忠、警員曾俊維、陳明傳現場查看後發現2名可疑人士正在搬運桶子，不僅頻頻回頭觀望，身上還飄有異常氣味，警方直覺有異上前盤查時，鄭姓男子（24歲）、袁姓男子（29歲）還辯稱因近期武漢肺炎疫情蔓延，為了防疫所以至朋友處取得防疫酒精4大桶，準備提供給親友使用。

經員警以毒品初篩劑檢測，發現呈現K他命反應後，鄭、袁2男百口莫辯，才坦承他們所搬運的桶裝液態物係液態三級毒品K他命，總重47公斤，並帶同警方進入其承租套房內查看。

警方進入室內後赫然發現該處為一製毒工廠，共查獲二級毒品安非他命18公克、二三級毒品混和物101公克、三級毒品K他命405.72公克、製造三級毒品K他命器材一批、用來製毒脫水用機器一台、漏斗3個、濾網19個、水瓢3個、瓦斯爐一組、白鐵鍋一組、K盤2個、電子秤2台、手套12雙、烘毒用鐵網一片、量杯3個、空桶9個、改造土耳其制式925手槍一把、子彈15顆。

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警方查獲各式毒品。（記者李容萍翻攝）

查獲改造槍枝。（記者李容萍翻攝）

中壢警方破獲製毒工廠，2名犯嫌移送分局時，配合量額溫才能入內。（記者李容萍翻攝）

中壢警方破獲製毒工廠，2名犯嫌移送分局時，配合量額溫才能入內。（記者李容萍翻攝）

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