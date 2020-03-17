議員憂共享機車占用車位 交局︰不影響正常停車

「GoShare」是最早進入桃園市場的共享機車。（記者謝武雄攝）

2020-03-17 20:35:14

［記者謝武雄／桃園報導］市府交通局於去年8月29日發布「桃園市共享運具經營業管理要點」，並於今年1月13日公告：共享機車上限為2800輛、共享汽車為1200輛，至今已經2000輛共享機車、100輛共享汽車投入市場，由於共享機車大都在市區提供服務，市議員李家興今天在議會質詢時擔心，這些共享機車會占用正常車位。

交通局副局長張新福表示，目前共享機車使用的機車停車位大約在全市機車停車位4%，不致影響正常停車，初期的確有一些狀況，例如，多輛共享機車占用社區停車位問題，後來租賃公司夜間統一調度方式，將機車打散到各個地方，除提高營運周轉率外，也解決占用車位問題，另租車期間的罰單、停車費用，必須由租借人支付，若是還車後的停車費用則由租賃公司負責。

目前桃園市有睿能數位公司於去年8月29日起提供1000輛共享電動機車（GoShare）於桃園區、八德區、龜山區、中壢區、平鎮區營運；另和雲行動公司於2月1日起提供1000輛共享電動機車（iRent）於桃園區、龜山區、蘆竹區、中壢區、八德區等5個區營運，另和雲行動於3月1日起提供一百輛「iRent」共享汽車（油電混和車款）於桃園區、大園區、八德區、中壢區及龜山區營運。

交通局長劉慶豐說，共享機、汽車在合法停車空間隨租隨還，可提高停車格周轉率，讓停車效益最大化，期待共享模式逐步改變市民使用及持有汽機車特性，並減少減少二氧化碳排放量。

目前兩家共享機車收費如下，其中「GoShare」，Gogoro VIVA 起跳是前6分鐘15元，之後每分鐘2.5元，Gogoro 2 起跳是前6分鐘25元，之後每分鐘2.5元。

「iRent」機車則是前6分鐘10元，之後每分鐘1.5元，「iRent」汽車租車費率包含基本費率每小時168元、每公里3元及高速公路里程代收費用，而其他保險費、停車費、加油費用均由iRent公司負擔，和雲行動公司即日起至6月底提供，「iRent」汽車租車平日租金每小時99元（假日仍維持168元）、「iRent」機車前6分鐘1元優惠。

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