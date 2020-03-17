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水泥廠誤排粉塵未通報 桃市環保局：最高可罰2千萬

桃市水泥廠誤排粉塵未通報，引起周圍居民恐慌。（記者許倬勛翻攝）

桃市水泥廠誤排粉塵未通報，引起周圍居民恐慌。（記者許倬勛翻攝）

2020-03-17 19:16:15

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市楊梅區幸福水泥廠今因進行維護機台保養作業，操作員不慎啟動設備，導致大量半成品水泥粉塵逸散，市府環保局獲報到場稽查，後續將依空污法告發，可處10萬元以上，2千萬元以下罰鍰。

環保局昨下午接獲民眾反映，指楊梅幸福水泥廠排放大量粉塵，且惡臭難聞，以為是發生氣爆或嚴重火警，擔心有污染疑慮，環保局立即派員趕赴現場，廠方坦承因執行例行性機台保養，因員工誤觸按鈕讓機具運作，導致大量半成品水泥粉塵外洩，當下啟動緊急停止措施。

環保局表示，依照規定，列管工廠只要產製大量粒狀性空氣污染物，須於1小時內主動通報，經查業者違反規定，且引發居民恐慌，因此當場依空污法第33條規定開罰，最高可處2千萬元以下罰鍰。

環保局長呂理德說，將持續加強要求業者落實污染防制設備的操作，以維護空氣品質，防範污染情事發生，工業區區內各廠應加強檢修及平時的維護保養，避免排放或逸散空氣污染物於空氣中，增加桃園地區的污染負荷。

環保局請民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線（03）335-4943，稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證，同時也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，令其無所遁形。

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