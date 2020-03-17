武漢肺炎》鄭文燦視察口罩機台廠 讚防疫超強隊友

桃園市長鄭文燦（中）今到瀧澤科技埔心廠參訪。（記者許倬勛攝）

2020-03-17 17:25:18

［記者許倬勛／桃園報導］武漢肺炎疫情延燒不止，人人自危，口罩需求量大增，市長鄭文燦今下午到瀧澤科技埔心廠參訪，感謝業者加入口罩國家隊，協助製造口罩機台，在短短25天完成60條生產線，成為我國防疫不可或缺的盾牌。

鄭文燦今率市府團隊視察瀧澤科技的機台生產狀況，對企業、防疫付出表達感謝，也代表市府贈致雞精，希望能為辛苦的員工補身子。

鄭文燦說，瀧澤總經理戴雲錦擔任指揮官，帶領台灣26家工具機廠組成「口罩國家隊」，將原本半年的工期縮短至25天，達成60條口罩生產線，每日可製造1千萬片口罩；行政院於上月27日再增購30條生產線，預計4月上旬可投入生產，屆時90條產線全開，日產能將達1千3百萬片，滿足國人需求。

「最艱辛的戰役，成了最美好的回憶」擔任指揮官的戴雲錦回憶接到衛生部長陳時中電話，表示國家有難，需要他匯集人才與機具，在短時間內完成60條產線，戴坦言當下十分茫然，不知這場仗該如何打，但還是硬著頭皮召集公司菁英進駐五股「戰鬥營」。

回憶建置口罩產線，戴雲錦說，第一條產線花了7天才完成，當下所有工作人員都累壞了，指揮官們重新思索方向，從工作分站、責任認養，到同業間各自擅長的技術，彼此截長補短，沒想到如期在3月5日全數交機，迄今仍覺得不可思議。

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鄭文燦頒發感謝狀給瀧澤科技，由總經理戴雲錦代表受贈。（記者許倬勛攝）

瀧澤科技埔心廠。（記者許倬勛攝）

桃園市長鄭文燦今到瀧澤科技埔心廠參訪。（記者許倬勛攝）

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