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首頁　>　桃園市

防疫期間「罩」的住 醫美小美容、修修臉出現新客群

2020-03-16 23:53:54
防疫期間做臉部醫學美容，剛好可以減少術後戴口罩的尷尬。（記者李容萍攝）

防疫期間做臉部醫學美容，剛好可以減少術後戴口罩的尷尬。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎防疫期間，中央流行疫情中心要求民眾儘量不到醫院，不過，有些人卻逆向操作，反其道而行。聯新國際醫院就發現，最近做臉部醫學美容以及高端自費健檢，皆不約而同出現新的客群，陸續有空姐、櫃姐、餐飲業服務人員來醫院做臉部雷射或注射美容，包括除皺、除斑、消除法令紋、蘋果肌，背後原因竟然都跟防範疫情有關。因為這些修修臉部位剛好都集中在口罩戴好戴滿的範圍，趁著這波防疫來做美容，一舉兩得。

聯新國際醫院尊爵美容醫學中心行政主任楊悅君表示，第一線服務人員因為外表儀容與形象的考量，不方便長時間戴口罩。目前全國防疫升級，不僅上班可以全程戴口罩，平常外出戴也不會有異樣眼光。在防疫期間做臉部醫學美容，剛好可以減少戴口罩的尷尬，而且有更充裕的時間休養，幫助傷口恢復。

聯新國際醫院發現有些人反向思考，趁著防疫期間到醫院做臉部小美容。（記者李容萍攝）

聯新國際醫院發現有些人反向思考，趁著防疫期間到醫院做臉部小美容。（記者李容萍攝）

醫學美容科主任許時琮也說，有些醫美治療會有小傷口或瘀青，需照護數日時間恢復，雷射除斑傷口結痂脫落需要7至10天，埋線拉提如果有輕微瘀青，大約是1週左右的時間恢復。戴口罩只要不悶熱，或是不要有太多講話的水氣，對傷口復原不會造成影響；如果是雷射術後，戴口罩反而有助於防曬與保濕。

還有另一類趁著防疫期間到醫院的族群是高端自費健檢，有些公司老闆或企業主管，平時忙於工作，挪不出空閒安排健康檢查；現在受疫情影響，多項活動和會議都取消或延期，甚至連出國行程都省下來，因此有較充裕時間到醫院做完整的健康檢查。

聯新尊爵健康會館採病檢分離，在此新冠肺炎疫情中，特別設立「健檢專屬獨立通道」，讓民眾於健康檢查時，避免接觸病患，而且安排專人全程帶檢，讓健檢做的更安心。

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