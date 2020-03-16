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首頁　>　桃園市

【藝術文化】紙風車線上劇場徵短片 桃園市民也可參賽喔

紙風車劇團推出「紙風車返笑日線上劇場」活動，市長鄭文燦等人也來響應，紙風車文教基金會執行長李永豐（左起）、PChome董事長詹宏志、市長鄭文燦、紙風車文教基金會董事吳靜吉博士及劇團的巫頂。（記者陳恩惠攝）

紙風車劇團推出「紙風車返笑日線上劇場」活動，市長鄭文燦等人也來響應，紙風車文教基金會執行長李永豐（左起）、PChome董事長詹宏志、市長鄭文燦、紙風車文教基金會董事吳靜吉博士及劇團的巫頂。（記者陳恩惠攝）

2020-03-16 21:06:19

［記者陳恩惠／桃園報導］受到武漢肺炎疫情影響，許多藝文演出接連停演或延期，造成藝文工作者生活難以維持，市長鄭文燦今天出席「桃園人在宅生存行動ACTION」記者會時說，紙風車劇團發起「紙風車返笑日線上劇場」活動，邀請藝術工作者創作一分鐘短片，入選可獲得3000元生存獎金，市府特地加碼60萬元，開放給桃園市民投稿，入選短片將參與遴選月賽、季賽及年度冠軍賽，個人生存獎金最高可上看43萬元，鼓勵市民朋友響應活動，同時也讓劇場工作者獲得支持。

鄭文燦表示，市府除了加碼獎金，特別邀請PChome集團加入合作，在董事長詹宏志支持下，短片將在PChome平台播放，集團也將協助數位宣傳工作，相信能吸引更多觀眾點閱。

PChome董事長詹宏志說，希望透過「紙風車返笑日」計畫，讓劇場工作者及觀眾有新的管道抒發心情，台灣擁有堅強的網路應用實力，能運用網路推行口罩實名制2.0，PChome將全力提供足夠的頻寬和演算法支持。

紙風車文教基金會執行長李永豐說，劇團每月固定得支出600萬元，至5月底前的所有演出活動都已取消，面臨生存挑戰，個人表演藝術工作者可能過得更艱難，如果沒有案源，連房租都付不出，希望透過一分鐘創意影片徵件活動，協助劇場工作者度過生存保衛戰，藉此也希望劇場工作者能熟悉數位創作領域，淬煉出新的創意，包含透過新的語彙及傳播工具與觀眾互動，對於劇團及工作者未來發展都具有正面效益。

市長鄭文燦響應紙風車劇團推出的「紙風車返笑日線上劇場」活動，獲紙風車文教基金會執行長李永豐（左）贈送一隻毛毛蟲。（記者陳恩惠攝）

市長鄭文燦響應紙風車劇團推出的「紙風車返笑日線上劇場」活動，獲紙風車文教基金會執行長李永豐（左）贈送一隻毛毛蟲。（記者陳恩惠攝）

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