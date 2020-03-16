武漢肺炎》中原大學取消期中、期末集中排考 3/24起無面授教學

中原大學24日起採無面授彈性教學，並取消期中、期末集中排考。（記者李容萍攝）

2020-03-16 19:58:53

〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，桃園市中壢區的私立中原大學（現有學生人數約1萬6千人）16日發文給全校，宣布為避免疫情在教室群聚上課時發生感染，自3月24日起學校課程全部（含研究所）改採「類似非同步遠距教學（無面授）」的彈性教學方式授課，同時取消期中、期末集中排考，成績評量更改以報告、作業、討論、線上考試等彈性方式為之。

公文中還提到，中原大學體育課統一教學內容為「維護疫情間之體能健康」，評量成績以學生達到自訂之「自我健康目標」或報告為依據。

其次，上課日程、課程單元目標及內容，都依原「課程計畫」進行；教學評量及繳交成績截止日，該學校行事曆為準。

另外，實驗課、實作課、語言、音樂等課程，若需同步教學，請向教師教學發展中心申請「U簡報」或「Zoom」（雲端視訊會議）」運用；至於國際暨兩岸教育處、職涯發展處分別通知在國外的交換生、實習生，如欲選課須在3月23日前，於學校官網「防疫專區一赴國外交換或實習學生選課作業」完成。

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