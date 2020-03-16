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注意！19日龍潭、平鎮 24日大溪、龍潭區域停水

注意！龍潭、平鎮19日停水及大溪、龍潭24日停水，區域用戶記得事先儲水備用。（記者李容萍攝）

注意！龍潭、平鎮19日停水及大溪、龍潭24日停水，區域用戶記得事先儲水備用。（記者李容萍攝）

2020-03-16 19:47:11

〔記者李容萍／桃園報導〕自來水公司辦理「埔頂仁德分區計量管網埋設水量計工程」，預計3月19日上午9時起至晚上8時止，共停水11小時進行施工，停水區域包括龍潭區全區（高平里、大平里、三坑里除外）、平鎮區：東勢里、福林里、建安里、新安里，請民眾預先儲水備用，停水戶數約3萬8000戶。

另外，自來水公司辦理「龍潭淨水場三、四期送水管改善工程」，預計3月24日上午9時起至下午5時止，共停水8小時進行施工，停水區域包括大溪區：義和里、福安里、一德里、一心里、興和里、福仁里、月眉里、田心里、永福里、美華里、新峰里、復興里、康安里，龍潭區：三坑里、大平里，請民眾預先儲水備用，停水戶數約9400戶。

桃園市政府經濟發展局為儘早提供用水需求，將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。請民眾預先於停水前6小時完成儲水，並節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用；停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。至於恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線：1910。

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