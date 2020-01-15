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桃園老街溪河川教育中心 新春活動好康「鼠」不完

老街溪河川教育中心迎接金鼠年，安排新春好康「鼠」不完活動。（記者李容萍攝）

老街溪河川教育中心迎接金鼠年，安排新春好康「鼠」不完活動。（記者李容萍攝）

2020-01-15 21:54:04

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節假期何處去？2020桃園燈會首度移師老街溪，緊臨燈區的老街溪河川教育中心迎接金鼠年，除除夕休館，大年初一到初五園區不打烊，從早上9點至下午5點都開放民眾參觀入園，春節期間並辦理鼠年新春系列活動，採當天現場報名，活動全部免費。

老街溪河川教育中心鼠年新春活動，大年初一至初四的下午1點30分至2點30分，均為現場免費報名，依序推出「彩蝶高飛賀新春」，以棉線為素材，編織製作蝴蝶，象徵新年好福氣；「歡喜鼠年好運到」，DIY創意手指偶，跟著生肖福星小金鼠一起進入繪本奇異世界；「蘋安吉利過新年」，以黏土製作水果鑰匙圈，祈願新的一年蘋安吉利；「年年積善有魚慶」，以老街溪水底生態為主題，使用紙材剪貼出奧妙的水底世界；初五下午3點30半至4點30分辦理「大千山巔現眼前」，播放野望影展影片─極限巔峰安地斯，一同領略大自然的壯闊與豐富生態。

設於中壢區中原路的老街溪河川教育中心於2012年成立，是全國第一座以河川為主題通過環保署認證的環境教育設施場所，運用獨特的地理條件優勢，將兩棟客家三合院古老磚厝及室外空間轉型；館區分為戶外園區、故事館及生態教育館3大區塊，「戶外園區」以實際的地貌，呈現老街溪改造的生態工法，紀錄老街溪改造的歷程；「老街溪故事館」運用傳統的建築空間，展示珍貴豐富歷史照片，連結老街溪畔的過去、現在與轉變；「河川生態教育館」則透過文字解說、影音互動裝置，以及實體模型，呈現老街溪獨特豐富的河川生態。

老街溪河川教育中心距離中壢火車站只有1公里，可步行或騎youbike前往，親子一同暢遊時光隧道溜滑梯，並細細品味河岸綠廊老街溪的風華。

老街溪河川教育中心的戶外溜滑梯。（記者李容萍攝）

老街溪河川教育中心的戶外溜滑梯。（記者李容萍攝）

老街溪河川教育中心迎接金鼠年，安排創意手指偶DIY。（記者李容萍攝）

老街溪河川教育中心迎接金鼠年，安排創意手指偶DIY。（記者李容萍攝）

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