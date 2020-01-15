鼻酸！ 四方林開庄「伯公榕」不敵樹癌離開了

龍潭四方林開庄伯公廟70歲老榕罹患褐根病，病情嚴重，只能忍痛鋸除。（記者許倬勛攝）

2020-01-15 19:23:56

〔記者許倬勛／桃園報導〕又見褐根病！龍潭四方林開庄伯公廟旁有棵70歲老榕樹，枝繁茂盛，信眾總會在樹蔭下寒暄納涼，去年起「伯公榕」健康卻亮起紅燈，枝幹、樹葉掉落迅速，廟方找來樹醫師健檢，確診罹患樹癌，由於病情嚴重，連樹醫師也束手無策，日前在信徒、居民的陪伴下移除樹根，讓地方難過不已。

四方林開庄伯公廟是當地信仰中心，廟旁老榕樹是許多居民共同的回憶，桃園市議員林昭賢難過地說，從小在樹下玩到大，老榕見證許多人的童年與龍潭的興衰，猶記樹冠蓊鬱的模樣，去年下旬廟方發現只要風勢稍大，樹葉掉落滿地，察覺有異請來樹醫師，果然是罹患樹癌。

老榕氣根呈現斑白，根系也出現白色菌絲，不捨「伯公榕」就此遭移除，自發架設支架，但病情實在太嚴重，樹醫師分析，若要延續老榕生命，每年得花上百萬龐大醫藥費，廟方只好忍痛放手，在眾人見證下向它道別。

農委會林業試驗所研究員張東柱說，用藥治療褐根病的樹，只能延長樹的壽命，無法根除，還沒很嚴重的病樹，可用外科手術切除，但病入膏肓者，基於安全考量及病菌透過土壤擴散性，建議砍掉或燒掉，現場土壤消毒。

「究竟要犧牲多少老樹？」林昭賢說，去年迄今，光是他接手的褐根病樹倒案，至少有5、6件，每棵死亡的樹木都是挺拔矗立逾一甲子的老樹，市內實際病樹數量恐怕更多，發現患病才消毒實在太慢，建議市府全面體檢。

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