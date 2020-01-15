劉茂群選前贈社區委員蘋果禮盒 一審判無罪

桃園市議員劉茂群涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，桃園地方法院一審宣判無罪。（資料照）

2020-01-15 18:48:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨籍桃園市議員劉茂群2018年6月間指示助理呂英蘭以祝賀新當選與端午節名義，致贈蘋果禮盒給八德區陸光四村的社區委員，被桃園地檢署依違反公職人員選舉罷免法提起公訴，桃園地方法院今天下午一審宣判，劉茂群、呂英蘭都無罪。劉茂群說，感謝法官還她清白。

2018年6月間，陸光四村改選社區委員結束後，劉茂群指示呂英蘭致贈價值738元的蘋果禮盒給新當選的社區委員，檢方起訴書指出，陸光四村共有1890戶、有投票權人超過4000人，因2014年桃園市議員選舉時，劉茂群僅在該區拿到82張選票、遠遠不及無黨籍趙正宇拿到的1600餘票，劉茂群為了拓展票源，才以祝賀委員新當選與端午節名義送禮，希望能得到委員們的支持。

調查期間，檢方傳喚多位收禮的委員，部分委員坦承確實曾收到禮盒、對方也請託選舉要支持，部分委員覺得不妥，將禮盒轉送他人或退回，甚至有委員證稱，他拒絕收受禮盒後，呂英蘭還直接將禮盒就放在他的家門口。

劉茂群、呂英蘭都否認賄選，劉茂群強調，她從政24年，每年對眷村、志工、義警、民防、巡守隊的祝賀、慰問都非常重視，蘋果禮盒只是祝賀社區新委員當選，與選舉無關。

桃園地方法院採信劉茂群的說法，法官認為，劉茂群致贈的蘋果禮盒，價值非高出往例甚多，亦未悖離一般社會尺度，是政治人物的正常生態，尚難認為劉茂群有主觀行賄的犯意，且檢方提出的證據不足，下午宣判劉茂群、呂英蘭涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，兩人都無罪，檢方還能上訴。

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