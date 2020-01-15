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首頁　>　桃園市

補助款5年差500億元 鄭文燦：對桃園市民非常非常不公平

桃園市長鄭文燦今天上午受訪表示，桃園5年來拿到的補助款比起5都平均差了500億，砲轟中央「對桃園市民非常非常不公平」。（記者魏瑾筠攝）

桃園市長鄭文燦今天上午受訪表示，桃園5年來拿到的補助款比起5都平均差了500億，砲轟中央「對桃園市民非常非常不公平」。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-15 11:38:17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市人口昨天突破225萬人，桃園市長鄭文燦今天上午受訪表示，桃園市自他上任以來人口增加約20萬人，包括都市發展、交通建設、產業投資及人口成長率等，都是全台非常重要的亮點城市，然而桃園5年來拿到的補助款比起5都差了500億，「對桃園市民非常非常不公平」。

鄭文燦指出，桃園市是全台灣發展最快的城市，到昨天為止，桃園市的人口已經超過225萬人，他當市長5年增加約20萬人，包括都市發展、交通建設、產業投資及人口成長率，都是全台非常重要亮點城市，他擔任市長的責任就是讓桃園可以永續發展，成長管理非常重要。

鄭文燦說，因為有這麼多人口進駐，桃園需要更多建設，希望能夠在第2任，讓重大建設能夠一個一個定案、開工，中央對桃園的財政挹注，也一定要大幅提高，至少要到達五都的平均水準，目前桃園距離五都的平均水準1年還差了100多億元，距離第5名的台南市，以今年而言，補助款還差了88億，這是非常不公平的，桃園無論是在創稅能力，包括財政管理，基本上都是六都裡面的前段班，沒有理由讓桃園永遠屈居在第6名。

「對桃園市民非常非常不公平！」鄭文燦說，桃園5年下來拿到的補助款比起5都差了500億元，對此他希望第2屆桃園市籍的立委要修法，財政部的計算公式、主計處的補助公式都應該要衡量到每一個縣市的貢獻度，他進一步說明，台灣的產業大部分都是工廠設在桃園、繳稅在台北，污染、交通跟負擔都在桃園，繳稅在台北、補助款在台北，把貢獻算在台北，這對桃園很不公平，所以他要積極努力來爭取，合理、公平的待遇。

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