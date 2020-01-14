桃園市客家季開跑 彩繪列車快閃打卡有「彩蛋」

「桃園市客家季」彩繪列車新亮相，客家局邀請小提琴、長笛音樂家於列車內演奏客家歌曲。（記者李容萍攝）

2020-01-14 20:00:37

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆正月20日為「天穿日」，是客家人獨特的傳統節慶，桃園市政府客家事務局今年將「天穿日」擴大為「客家季」，與桃園捷運公司合辦「桃園市客家季」，將A21環北站佈置成客家主題車站，配合「鼠年」到來製作彩繪列車，自車體外至車廂內，以即將到來的「鼠年」老鼠一家五口為主角，呈現客家人煎甜粄補天穿、唱山歌等天穿日的傳統習俗，讓年節充滿濃厚的客家氛圍；搶眼的彩繪列車於桃捷A1至A21站全線行駛至4月，提供旅客拍照打卡，感受客家文化魅力。

客家局邀請金曲製作人劉劭希在A21環北站製作專屬的客家到站音樂，設置天穿特展及彩繪列車主題打卡區，系列活動有主題展、環境劇場、闖關遊戲、DIY、快閃活動等，加入客家文化、生態、歷史等面向，讓客家融入生活。

桃園市長鄭文燦、客委會副主委范佐銘等人14日同台啟動彩繪列車，宣告系列活動開跑。

鄭文燦表示，相傳舊時水神與火神相爭不慎將天撞塌，女媧為免人間苦難便煉五色石補天，客家人感念女媧幫助，遂於「天穿日」男不耕田，女不織布，避免鋤頭弄裂大地、針把天給刺穿，並唱山歌自娛，節慶期間除了製作年糕、甜粄，唱山歌、與親人團聚、感恩、敬天地、崇尚自然等也是天穿日的重要活動，讓土地與人民充分休息後，再開始進行春耕，蘊含著豐沛的客家智慧。

鄭文燦提及，桃園有85萬客家人口，是客家的第一庄，同時被客委會列為客家重點發展區域，並致力推動客家文化，去年的客語認證，市府採用揪團報名拿獎金的方式，鼓勵市民參加客語認證活動，成效良好，報名人數首度超越苗栗縣，機場捷運將連接環北站、中壢火車站及中壢後站等地，捷運到客庄已經成為現在進行式。

客家局長何明光也說，「桃園市客家季」活動期間設計5場創意快閃，包含最潮熱舞、幽默大「獅」腹語秀、情人節限定浪漫情歌、驚艷吸睛時尚大秀、超級「偶」像陪你搭乘彩繪列車等，民眾只要拍照或錄影打卡快閃照片上傳FB或IG，並標記3名好友，即可獲贈限量一日票卡；系列活動尾聲於4月4日推出「細人仔童樂會」，有公仔界巨星ㄚ弟ㄚ妹熱舞見面會，帶著孩子開心玩跳格子、大型積木、以及超大型夾糖果機，為孩子帶來甜蜜驚奇的兒童節假期。

「桃園市客家季」彩繪列車新亮相。（記者李容萍攝）

「桃園市客家季」彩繪列車新亮相。（記者李容萍攝）

「桃園市客家季」限量一日票卡。（記者李容萍攝）

「桃園市客家季」彩繪列車新亮相。（記者李容萍攝）

鄭文燦等人參觀「桃園市客家季」彩繪列車。（記者李容萍攝）

「桃園市客家季」彩繪列車新亮相。（記者李容萍攝）

A21環北站設置彩繪列車主題打卡區。（記者李容萍攝）

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