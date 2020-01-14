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桃市環境清潔週起跑 大型廢棄物可登記免費清運

桃市環保局舉辦「環境清潔週」活動。（記者許倬勛攝）

桃市環保局舉辦「環境清潔週」活動。（記者許倬勛攝）

2020-01-14 20:42:10

［記者許倬勛／桃園報導］迎接農曆新年，桃園市政府環保局今天在平鎮區三崇宮舉辦「環境清潔週」誓師大會，號召500多名志工撕拆選舉廣告、清理廢棄物，呼籲市民利用年前最後一週加緊腳步、「作伙來拚掃」。

「環境清潔週」每年配合民眾除夕大掃除習慣，於農曆過年前一週舉辦，今天在平鎮三崇宮舉辦活動，同時表揚桃市去年環境清潔維護考核輔導及評比計畫績優單位，表彰各區清潔隊對於環境維護的努力。

活動由副市長李憲明、環保局副局長陳增祥共同主持，李憲明說，家家戶戶忙著進行環境大掃除，環保局清潔隊也會因應民眾的需求加強垃圾清運工作，協助市民處理大型廢棄物、家具，提醒民眾提前向在地清潔隊預約，21日下午5點後停止受理，受理的案件，會在24日完成清運，保持過年期間的環境整潔，並提醒民眾，若隨意丟棄大型家具，最高將處6千元罰鍰。

環保局表示，自20日起為期5天連續清運垃圾，全市不含復興區，中午12點起依清運路線加強清運一趟；20日（週一）至23日（週四）連續4天夜間收運，星期三加強收班垃圾；24日（除夕）當天各清潔隊也將加班，從上午9點起，清運一趟至收完為止；25日到28日依循往例，停收4天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休息。

陳增祥表示，市容必須清淨，假期才能歡樂。春節暫停垃圾收運期間，垃圾請妥善分類並打包，千萬不要棄置路邊，以免造成環境髒亂。此外，不論「限塑」或「內用禁用免洗餐具」等政策也持續推動中，請大家於生活中，減少使用一次性餐具及塑膠袋；並提醒身邊的親友，大家一起響應環保。

桃市環保局舉辦「環境清潔週」活動。（記者許倬勛攝）

桃市環保局舉辦「環境清潔週」活動。（記者許倬勛攝）

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