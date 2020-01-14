為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

「神力女超人」制伏銀行搶匪 防搶演練超有戲

桃園市桃園警分局偵查隊偵查佐鄭明榮（前中）、王均軒（前左）及劉庭宇（前右）等3人扮演歹徒行搶銀行，被女警陳婷婷（後左一）、蘇怡婷（後左二）、楊佳倩（後左三）、柯虹瑩（後右三）、楊盈蓁（後右一）扮演的「神力女超人」們制服；偵查隊分隊長簡苓蕙（後右二）擔任旁白。（記者魏瑾筠攝）

桃園市桃園警分局偵查隊偵查佐鄭明榮（前中）、王均軒（前左）及劉庭宇（前右）等3人扮演歹徒行搶銀行，被女警陳婷婷（後左一）、蘇怡婷（後左二）、楊佳倩（後左三）、柯虹瑩（後右三）、楊盈蓁（後右一）扮演的「神力女超人」們制服；偵查隊分隊長簡苓蕙（後右二）擔任旁白。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-14 18:15:57

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市桃園警分局、華南銀行北桃園分行今天下午趕在春節前，合作舉辦防搶演練，為了加深民眾印象，這次演練特別結合電影情節，找來偵查佐陳婷婷扮成「神力女超人」，帶領其餘4位女超人，共同制伏由偵查佐鄭明榮等3人扮演的歹徒，跳脫傳統的演練方式，也讓民眾耳目一新。鄭明榮笑稱，平常都是逮捕歹徒，換成被逮捕的歹徒後，還是覺得當警察比較好。

桃園警分局指出，這次演練由偵查佐鄭明榮、王均軒及劉庭宇扮演歹徒，他們缺錢花用，鋌而走險，在銀行要結束營業前，裝有炸彈的公事包試圖行搶，接著由扮演神盾局長的警務員吳宗富帶領員警趕赴現場，派出由女警陳婷婷、柯虹瑩、楊盈蓁、楊佳倩、蘇怡婷扮演的「神力女超人」們，將歹徒制伏後化解危機。

吳宗富說，為了確保春節假期治安平穩，加深銀行行員遇到搶案的反應能力，這次與銀行合作防搶演練，除了以電影元素，強化民眾防搶觀念，若是真的遇到搶案，都能臨危不亂，冷靜處理。

桃園警分局長黃炳訓說，這次防搶演練指導行員應有任務編組，包括分工專責報警、拖延歹徒時間、務必記住歹徒容貌、特徵、逃離方向和車號，立即報警以啟動圍捕機制追緝嫌犯。黃炳訓也呼籲，民眾存領現金時應結伴同行，或請行員幫忙聯繫警察協助護鈔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
哇！8美眉騎哈雷重機搶銀行 台南警防搶演練超「瞎趴」
2020-01-14 17:53

哇！8美眉騎哈雷重機搶銀行 台南警防搶演練超「瞎趴」
中市防搶演練「穿越劇」梗 刑警扮妖嬌「貴妃」超吸睛
2020-01-06 21:03

中市防搶演練「穿越劇」梗 刑警扮妖嬌「貴妃」超吸睛
過年送禮首選　堅果類禮盒蟬聯No.1

過年送禮首選　堅果類禮盒蟬聯No.1
「小丑」劫銀行 ？ 基警防搶逼真嚇壞路人
2020-01-03 09:44

「小丑」劫銀行 ？ 基警防搶逼真嚇壞路人
防搶演練「騰空迴旋」踢飛搶匪 辣警花大有來頭
2019-12-31 12:59

防搶演練「騰空迴旋」踢飛搶匪 辣警花大有來頭
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
桃園市今日熱門
2020-01-13 18:16

案情逆轉！楊梅離奇命案 死者弟弟涉重嫌送辦 影片

2020-01-11 08:56

網紅忘帶身分證 深夜殺回台北：不管多耗錢都要投票

2020-01-09 12:07

宋楚瑜狂轟國民黨：對中共卑躬屈膝、比奴隸還奴 影片

2020-01-13 00:23

桃園這區超藍！「韓張配」狂贏「蔡賴配」近一倍

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播