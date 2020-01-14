「神力女超人」制伏銀行搶匪 防搶演練超有戲

桃園市桃園警分局偵查隊偵查佐鄭明榮（前中）、王均軒（前左）及劉庭宇（前右）等3人扮演歹徒行搶銀行，被女警陳婷婷（後左一）、蘇怡婷（後左二）、楊佳倩（後左三）、柯虹瑩（後右三）、楊盈蓁（後右一）扮演的「神力女超人」們制服；偵查隊分隊長簡苓蕙（後右二）擔任旁白。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-14 18:15:57

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市桃園警分局、華南銀行北桃園分行今天下午趕在春節前，合作舉辦防搶演練，為了加深民眾印象，這次演練特別結合電影情節，找來偵查佐陳婷婷扮成「神力女超人」，帶領其餘4位女超人，共同制伏由偵查佐鄭明榮等3人扮演的歹徒，跳脫傳統的演練方式，也讓民眾耳目一新。鄭明榮笑稱，平常都是逮捕歹徒，換成被逮捕的歹徒後，還是覺得當警察比較好。

桃園警分局指出，這次演練由偵查佐鄭明榮、王均軒及劉庭宇扮演歹徒，他們缺錢花用，鋌而走險，在銀行要結束營業前，裝有炸彈的公事包試圖行搶，接著由扮演神盾局長的警務員吳宗富帶領員警趕赴現場，派出由女警陳婷婷、柯虹瑩、楊盈蓁、楊佳倩、蘇怡婷扮演的「神力女超人」們，將歹徒制伏後化解危機。

吳宗富說，為了確保春節假期治安平穩，加深銀行行員遇到搶案的反應能力，這次與銀行合作防搶演練，除了以電影元素，強化民眾防搶觀念，若是真的遇到搶案，都能臨危不亂，冷靜處理。

桃園警分局長黃炳訓說，這次防搶演練指導行員應有任務編組，包括分工專責報警、拖延歹徒時間、務必記住歹徒容貌、特徵、逃離方向和車號，立即報警以啟動圍捕機制追緝嫌犯。黃炳訓也呼籲，民眾存領現金時應結伴同行，或請行員幫忙聯繫警察協助護鈔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法