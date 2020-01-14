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綠黨落選遭質疑敗票戰犯 王浩宇駁：我讓綠黨增加近6萬票

桃市議員王浩宇提出數據稱，自己為綠黨增加近6萬票，駁斥外界認為其是敗票機的質疑。（資料照）

桃市議員王浩宇提出數據稱，自己為綠黨增加近6萬票，駁斥外界認為其是敗票機的質疑。（資料照）

2020-01-14 15:12:52

〔即時新聞／綜合報導〕2020年台灣大選結束，在不分區部分共有19個政黨提名，但除國民兩黨外，僅民眾黨與時代力量過5%門檻獲不分區立委席次，綠黨僅獲2.4%，連政黨補助款都拿不到，桃市議員王浩宇宣布為敗選負責，退出綠黨，針對外界批其為綠黨戰犯，王浩宇提出數據稱，自己為綠黨增加近6萬票。

綠黨在這次不分區立委選戰中獲得33萬8924張政黨票，得票率為2.4073%，在全部19個政黨中，得票數排名第7，未達5%獲不分區立委席次分配資格及3%選票補助資格，僅獲下屆逕提名資格，確定無緣國會，桃園市議員王浩宇11日當晚隨即宣布負起敗選責任，辭去綠黨中執委並退出綠黨。

王浩宇過往作風鮮明，經常引發爭議，外界批其替綠黨敗票，是本屆選戰的戰犯，王浩宇今（14日）在臉書提出數據反駁，自己為綠黨增加近6萬票。

王浩宇指出，根據選前最後一波民調，詢問綠黨支持者投給綠黨的理由為何？在提示選項為「支持綠黨理念」及6個不分區參選人名字的情況下，有36.8%支持者是因為「綠黨理念」，而名列綠黨不分區首位的醫師鄧惠文也獲22.1%人支持，再次就是王浩宇本人，獲17.5%認同。

王浩宇最後強調：「鄧惠文醫師一個人就讓綠黨增加75140票，我讓綠黨增加59500票。」駁外界質疑。

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