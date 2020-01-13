現場兩款輪流送 桃園鼠年小提燈每場限量5000份

桃園鼠年小提燈不僅可提還可溜。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-14 00:20:04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「全國唯一可以『溜著跑』的鼠年小提燈在桃園！」2020桃園燈會將於31日起至2月12日，一連13天沿老街溪串連平鎮新勢公園及中壢光明公園，打造近兩公里長的水岸燈廊，眾所矚目的小提燈今天亮相，特別的是，往年只發放一款小提燈，今年首創兩款「錢鼠遊桃園」及「鼠來運轉」造型提燈，桃園市政府觀光旅遊局表示，燈節期間的2月1、2、8及9日下午5點起，在服務台免費發送，總計將發出兩萬盞。

桃市府觀旅局長楊勝評表示，今年燈會在新勢公園、光明公園及老街溪河岸公園打造3大燈區、設置37組燈組，與往年有所不同的，除了將發放兩種造型的提燈，還有考量今年燈會改到老街溪舉辦，為了不讓場佈破壞生態環境，也首度捨棄設置大型主燈，而是改以投影方式再加上燈光效果，讓大家感受燈會氣氛。

桃園市副市長李憲明表示，自2003年開始舉辦的桃園燈會，至今已邁入第18年，今年首度推出的兩款造型小提燈，分別為「錢鼠遊桃園」及「鼠來運轉」，其中「錢鼠遊桃園」外型取自宮燈造型，刻繪出桃機迎賓、石門勝景、慈湖春曉及大溪老街等桃園在地景致；而「鼠來運轉」的外型則是俏皮小老鼠，可提供大小朋友以「溜」的方式玩小提燈，體驗「溜鼠」樂趣。

「鼠年提燈讓大家發發發！」小提燈設計者洪新富介紹，「錢鼠遊桃園」四方支架取自「四方來財」意涵，四隻錢鼠耳銜八枚古代銅錢，意喻一路長發，鼠前扣點是取龍潭知名美食花生造型，意指豐衣足食發發發，鼠尾造型如橫寫的數字「8」，看似無限符號∞，意味橫著發；「鼠來運轉」外型俏皮，造型呈現立體剪裁大眼、大耳的可愛肥滋滋小老鼠，就像是拉拉山水蜜桃，腳踩風火輪象徵財源滾滾，元寶形提把也像是手握元寶「鼠來發」。

今年的桃園燈會首度移師老街溪舉辦，並沿老街溪打造三燈區，包括新勢公園的飛天曙光燈區，屆時將有光之飛航秀、飛天曙光秀、光之森林共15組燈組；光明公園的大地曙光燈區，有光之花毯秀、光之雲彩等10組燈組；還有老街溪河岸公園的銀河曙光燈區，有光之巨龍秀、光之動物園等12組，其中光之巨龍秀將請到「首度來台、全台獨家」高12公尺的法國機械巨龍馬戲雜耍團隊來台演出，精彩可期。

觀旅局提醒，2月1日、2月8日將發送「鼠來運轉」小提燈、2月2日、2月9日將發放「錢鼠遊桃園」小提燈，均於下午5點起在平鎮新勢公園及中壢光明公園的小提燈發放處開始發送，各限量5000份，另外每天還有手作提燈體驗活動，更多訊息可至桃園燈會官網或「愛ㄑ桃」臉書粉絲專頁查詢。

眾所矚目的鼠年小提燈今天亮相，今年首創兩款「錢鼠遊桃園」（左）及「鼠來運轉」（右）造型提燈。（記者魏瑾筠攝）

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