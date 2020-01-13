連趕6攤慰問員警 鄭文燦：打造造福警察最好典範城市

鄭文燦中壢警分局興國派出所慰勞執勤警察同仁。（記者李容萍翻攝）

2020-01-14 00:17:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦13日晚上由警察局長陳國進陪同，前往中壢分局興國派出所、平鎮分局宋屋派出所、楊梅分局草湳派出所、龍潭分局龍潭派出所、大溪分局圳頂派出所及八德分局，慰勞春節期間辛勤維護治安的警察同仁。

鄭文燦龍潭警分局龍潭派出所慰勞執勤警察同仁。（記者李容萍翻攝）

鄭文燦表示，今年「加強重要節日安全維護工作」自16日晚上10時起展開至30日晚上12時止，為期15天，以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大工作主軸，期盼帶給市民平安快樂的年假；桃園感謝也支持警察工作，將持續維護警察權益、充實警察員額、更新裝備及優化警察辦公廳舍，給予警察同仁最大支持，打造桃園成為造福警察最好的典範城市。

鄭文燦龍潭警分局龍潭派出所慰勞執勤警察同仁。（記者李容萍翻攝）

鄭文燦指出，桃園市目前警民比為1比513，為六都中負荷最重的，為有效達成執勤成效，向中央爭取彈性預算員額及警力派補，經內政部警政署同意增列，去年已增補預算員額491人，今年1月增補239人，至10月將再增補196人，總警力數可自4099人補到5025人，屆時警民比將降至1比463，有效減輕警察同仁勤務負擔。

鄭文燦楊梅警分局草湳派出所慰勞執勤警察同仁。（記者李容萍翻攝）

陳國進也說，桃園重視警察權益，積極推動多項照顧及福利措施，桃園升格以來，每年獲得市議會支持籌編警勤加給勤務繁重加成，且投入1720萬元經費，添購7輛高性能BMW530i警車，並購置新式制服、皮鞋等裝備，提高警察執勤成效且保護同仁安全；桃園每年均主動提出籌編警勤加給勤務繁重加成，今年度已編列3億2789萬餘元，編列警察文康活動經費837萬元，鼓勵員警公務之餘，多從事健康的休閒活動，舒緩繁重的勤務壓力；針對員警健康檢查，今年度編列1224萬9500元預算，每2年補助5000元，40歲以上每人補助7000元，照護員警健康。

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